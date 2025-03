Así fue el desgarrador adiós de Paola Chacón, miss Costa Rica 2019, a su gatito Giro

Paola Chacón confirmó, muy devastada el martes, que encontró muerto a su gatito Giro. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Con un mensaje bastante desgarrador en el que plasmó el porqué del gran amor que le tenía a su gatito Giro, Paola Chacón, miss Costa Rica 2019, le dijo adiós este miércoles a su mascota.

El animal llevaba días desaparecido, pero este martes la exreina de belleza lo encontró cerca de su casa sin vida, una situación que la tiene devastada y por la que no ha dejado de llorar.

Horas después de confirmar la dura noticia en medio de un mar de lágrimas, Pao tomó de nuevo las redes para despedir al peludito, quien estuvo a su lado por muchos años y de quien aprendió grandes lecciones.

Paola Chacón pasa por momentos durísimos. Fotografía: Instagram de Paola Chacón. (Instagram)

Al menos así lo resumió en una carta abierta que la expresentadora de tele dedicó a Giro y que compartió en una publicación de Instagram.

“Mi querido Giro, decir adiós a alguien como tú es un dolor inexplicable, algo que nunca había sentido por un animalito. No puedo dejar de llorar porque no eras solo un gato: eras mi compañero, mi maestro, mi refugio. Contigo aprendí tanto… aprendí a ser paciente, a respetar tu espacio, aunque muchas veces me costara porque te quería conmigo todo el tiempo.

“Gracias, Giro, por enseñarme a ser más paciente, por llenar mi vida de amor, y por mostrarme cuánto puede significar un ser tan pequeño. Aunque ya no estés aquí, sé que ahora eres un arcoíris en el cielo, descansando con esa calma que siempre te caracterizó. Yo, José (el esposo de Pao) y la princesita (la otra peludita que tienen) te vamos a extrañar demasiado. Siempre serás parte de nosotros”, escribió Chacón.

Paola Chacón recopiló estas fotos en su despedida a su gatito Giro

La ciclista también agradeció a la gente por toda la ayuda que recibió para dar con el paradero de Giro y tras conocer la lamentable noticia.

“Quiero agradecer de corazón a todos los que me han escrito. No he podido responder a cada mensaje, pero sus palabras me han dado mucho apoyo. Sé que para algunos puede parecer exagerado, pero Giro era una parte fundamental de mi vida”, finalizó.