Así fue el último adiós a don Alberto Reyna, el caballero de la televisión

El funeral de Alberto Reyna se realizó este martes en Jardines del Recuerdo en Heredia. Cortesía

El caballero de la televisión don Alberto Reyna fue despedido la mañana de este martes por sus amigos, familiares y varios excompañeros de trabajo que se acercaron al cementerio Jardines del Recuerdo a darle el último adiós.

Reyna falleció la noche del domingo en el hospital San Vicente de Paul en Heredia, luego de estar internado por varios días debido a las complicaciones que le generó un cáncer de pulmón que enfrentó.

Don Alberto fue durante mucho tiempo la voz de los canales 2 y 13, además tuvo una amplia trayectoria como actor y presentador de televisión. En la Teletón era uno de los que no podía faltar.

Al entierro llegaron excompañeros de Reyna en canal 2 como el comentarista deportivo Hernán Morales y la expresentadora Faride Nasralah.

Alberto Reyna será recordado por su sonrisa, carisma y sin duda por inigualable voz. Cortesía.

La productora Jenny Marín, quien conoció a Reyna hace más de 30 años, fue otra de las asistentes al sepelio y señaló que el chileno fue una persona excepcional con ella, por lo que le guardará cariño siempre.

“Yo lo conocí en 1991 en una academia en donde él daba clases de locución junto con su primera esposa, doña María Eugenia Chaverri, a partir de eso empezó mi aventura con ellos en el programa El mundo de Tío Conejo, en canal 2, estuve como tres años con ellos.

“Siempre lo voy a recordar con su sonrisa, su amabilidad, su profesionalismo y que siempre decía que había que vivir la vida a pesar de las dificultades que teníamos”, señaló Marín.

Alberto Reyna fue un grande de la televisión nacional.

La misa inició pasadas las 11 a.m., en la iglesia del camposanto y luego se pasó a los actos fúnebres.

Después de eso, su esposa doña Amalia Jara dio unas palabras bastante emotivas sobre lo que significó su pareja en su vida.

Seguidamente, su hijo Alberto pidió un aplauso para su padre antes de que lo enterraran, sin duda una gran forma de darle homenaje a una persona que fue grande dentro y fuera de la pantalla de televisión.

“Espero que lo recuerden como un caballero, muy trabajador, de principios y valores. Siempre nos decía a mi hermano y a mí que viviéramos la vida, que lo único que se lleva a la tumba son los recuerdos vividos, no lo material, esa frase nos marcó”, aseguró su hijo a La Teja tras finalizado el sepelio.

Amigos y familiares de Alberto Reyna le dieron el último adiós.

No se enojaba.

Don Hernán Morales recuerda que una de las grandes características de Alberto Reyna era que siempre andaba sonriendo, en el tiempo que trabajaron juntos en canal 2, nunca lo vio molesto o incómodo por alguna indicación que le dieran, no por nada lo llamaban el Caballero de la televisión.

“Recuerdo que fue una de esas personas con las que siempre se podía contar, un verdadero compañero, amigo, de los que daba consejos y sumamente profesional. Algo que me llama la atención es que nunca lo vi bravo, yo no sé si se enojaba en otro lado, pero en todo el tiempo que lo vi era un caballero, un hombre culto y muy pausado para hablar, ameno, no buscaba llamar la atención, pero se distinguía por su manera de ser”, afirmó Morales.

Más allá de su forma de ser, el comentarista destacó que Reyna era buenísimo cada vez que agarraba un micrófono

“Tenía un talento enorme, yo a Betico siempre lo vi muy tranquilo, recibía órdenes y las ejecutaba de manera muy profesional, impecable”, comentó.

Don Alberto se retiró en el 2014 luego de más de 40 años ligado al mundo de la televisión, el teatro y la radio.