Así fue la conmovedora reacción de los papás de Yeris Lobo al verlo ganar Nace una estrella

David Lobo y Eunice Quirós son los papás de Yeris Lobo, ganador de Nace una estrella 2025. (Silvia Núñez/Silvia Núñez)

Yeris Lobo, el gran ganador de Nace una estrella 2025, dedicó su triunfo a sus papás, don David Lobo, y Eunice Quirós, a quienes por poco y se les sale el corazón al escuchar su nombre como el gran ganador.

El papá del jovencito, de 20 años, contó a La Teja que no pudo contener las lágrimas al escuchar a Edgar Silva decir el nombre de su hijo, y verlo culminar este sueño de gran manera.

Yeris Lobo le entregó el trofeo del primer lugar de Nace una estrella a sus padres. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Me empezaron a temblar las manos y se me salieron unas lágrimas; no sé, sentí como que me exprimieron, como que me sacaron el corazón, y le di gracias a Dios por el apoyo. Me siento orgulloso de él”, dijo al terminar la gala de este domingo 6 de julio.

Don David agregó que se siente muy agradecido con Dios por permitirle criar a un joven “por los buenos caminos y buenos principios”, y que no duda que él dejará una “gran huella” en este tipo de concursos.

“Es un final bonito, un final que va a quedar marcado, una huella, porque yo sé que Yeris dejó una huella aquí y eso quedará en el corazón de todos”, expresó.

El papá del campeón de esta sétima temporada, además, dijo todo orgulloso que el gusto por el canto lo sacó de su abuelo paterno, quien era pastor, y de él porque antes le gustaba cantar rancheras.

Mucha emoción en su corazón

En el caso de su mamá, doña Eunice nos confesó que, cuando vio que solo quedaban su hijo y Rosmery Navarro sobre el escenario, su primera reacción fue agarrar al papá de Yeris y empezar a decir: “¡Es Yeris! ¡Es Yeris!“.

“Cuando él (Edgar Silva) dice que es Yeris yo me tiré por ahí; dicen que no podía hacerlo, pero yo me tiré a agarrar a mi hijo. No aguanté la emoción. Es que fue demasiado, fue mucho con demasiado, sinceramente”, expresó.

La final de la sétima temporada de Nace una estrella fue este 6 de julio. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La guapileña agregó que, aunque hasta ahora pudo estar junto a su hijo, siempre lo apoyó desde la primera gala, y se siente muy feliz de haber restaurado su relación con él y con su padre.

“Yo sé que desde las primeras galas ya era un ganador, pero... yo me sentí muy feliz con él, porque él estaba muy tristito desde ayer (sábado), y yo le dije: ‘mi amor, siga adelante, deje de estar pensando así’. Le digo: ‘mi amor, usted canta precioso y toda la gente lo está apoyando, papi’. Yo le insistí en que dejara de estar pensando que no iba a ser el ganador, pues yo sabía que él iba a ganar”, dijo la mamá de la nueva estrella del canto.