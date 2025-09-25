Así le fue a costarricense en concurso que buscaba al hombre más guapo del mundo; ¡felicidades!

Roberto Mena, de 27 años, es el hombre más guapo de América. Fotografía: Instagram Roberto Mena. (Instagram/Instagram)

Roberto Mena, el costarricense que buscaba elegirse como el hombre más guapo del mundo, está que no se la cree con el gran resultado que obtuvo este jueves en el Miss International 2025.

El tico, de 27 años y 1.80 metros de estatura, quedó en el cuarto lugar de la competición, en la que participaron 42 hombres de todo el mundo.

Pero no solo eso, él se endosó otros dos grandes premios, ya que avanzó directo al “top 6” finalista, por votación popular, y se dejó la banda del Míster de las Américas; es decir, el hombre más guapo de nuestro continente.

La final del concurso se disputó este jueves en Tailandia y tras su gran papel, el tico ya se pronunció en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento, en el que destacó el histórico logro que alcanzó a miles de kilómetros de Costa Rica.

“Hoy (este jueves) se marca un momento inolvidable en nuestro camino: me enorgullece anunciar que he sido coronado Míster de las Américas. Pero más que eso, este es un hito icónico, porque soy el primer latino en ganar el voto popular en los continentes asiáticos, un triunfo que trasciende fronteras y une corazones en cada rincón del mundo”, destacó.

Recalcó que su triunfo no es solo suyo, sino del país y de todas aquellas personas que creyeron en él y nunca lo dejaron de apoyar.

Roberto Mena compartió esta foto de los premios que recibió tras elegirse como Míster de las Américas. Fotografía: Instagram Roberto Mena. (Instagram/Instagram)

“Esta victoria no es solo mía, es nuestra. Ustedes creyeron en mí, votaron por mí, me apoyaron, y juntos hicimos historia. Su fe, pasión y amor me trajeron hasta aquí.

Desde lo más profundo de mi alma, gracias por hacer este sueño realidad. Sigamos brillando, inspirando y rompiendo todas las barreras, porque con ustedes, nada es imposible”, afirmó.

Roberto mostró en sus redes fotos de la banda, el trofeo y las flores que recibió por su victoria. Muchos de sus seguidores le están enviando mensajes de felicitación por el gran desempeño en el certamen de belleza, uno de los más importantes que hay en el mundo para los hombres.

El tico hizo el nombre de Costa Rica sonar en la gala final del concurso, en el que resultó ganador el representante de Filipinas, Kirk Bondad.

Desde La Teja le deseamos a Roberto muchas felicidades por este gran triunfo para el país y que para él fue cumplir una gran meta personal.