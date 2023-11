Así le respondió la mamá de Keyla Sánchez a una señora que la ofendió

Doña Kattya Granados contó lo que le vivió en redes sociales. (Instagram)

Doña Kattya Granados, la mamita de la presentadora Keyla Sánchez, quedó sorprendida cuando recibió un mensaje lleno de ofensas de una de sus seguidoras, por lo que muy respetuosamente le respondió.

En su cuenta de Instagram contó que ella casi nunca abre los mensajes de redes sociales; sin embargo, lo hizo con el de una señora que la llamó ridícula.

“Vea señora, todos tenemos algo de ridículo en nuestras vidas, somos niños, sentimentales, somos de todo, esto me hace gracia, ya sé quién es usted, pero estos comentarios no me influyen ni me hacen absolutamente nada”, comentó.

Granados, quien salió del país este lunes para ir a hacer media maratón a otro país, comentó que ella siempre recibe las cosas dependiendo de quien se los diga.

“Que usted me diga ridícula, fea, flaca, espantosa, no me afecta en lo más mínimo, me da mucha risa y lástima porque tiene que ser uno muy frustrado para opinar y ofender a alguien que no conoce”, agregó.

La guapa sobreviviente de cáncer de mama dijo que lo que más le sorprendía de esa persona que le envió el mensaje es que se trata de una señora vecina de San Ramón, la cual es mamá, esposa y abuela.

“A su esposo le dimos trabajo, es muy buena persona y responsable, pero ustedes no son iguales, porque me trata de ridícula”, agregó.

Doña Kattya dijo que ella, para evitar problemas y disgustos, después de que esa señora vea sus historias la va a bloquear.

“Yo le voy a evitar el disgusto de que me siga viendo, y evitar que se enferme del estómago porque todo se va para ahí”, detalló.

Finalmente la mamá de la presentadora le mandó bendiciones a la señora que la ofendió.

Por otro lado, su hija Keyla Sánchez, mediante sus historias de Instagram, contó que ella vio todo lo que le dijeron a su mamita, expresando que siempre hay personas detrás de un teclado creyéndose más valientes para ofender e insultar a las personas.

“La verdad no se vale quedarse callado. Yo estoy acostumbrada a este tipo de cosas, es el pan de cada día, por eso siempre ando aceite y a Dios. De hecho hace algunos días subí unas fotos y me comentaron que tenía los pies horribles”, comentó.

La presentadora dijo que ella es igual que su mamá, ya que nunca contesta comentarios; sin embargo, añadió que ese día no aguantó y se mandó a responder por privado.

“Muy educadamente le respondí al hombre que me escribió lo de mis pies, le dije que me parecía una falta de respeto porque mis pies son divinos, soñados y gracias a Dios los tengo para correr y caminar”, comentó.

La guapa presentadora de canal 7, además, contó que sus amigos la apoyaron para que expusiera al hombre en redes, pero prefirió ser empática, especialmente porque ella tiene mucha gente que la apoya y posiblemente al usuario se le hubiera ido encima.

Finalmente la presentadora les dejó un mensaje a sus seguidores: “Seamos cambio para lo demás, donde se hace el bien sin mirar a quien y así la vida resulta mejor. No critiquen el cuerpo de los demás porque esto refleja el vacío en que están”.