Así luce Alonso Solís un mes después de su operación de riñón

Alonso Solís, exjugador del Deportivo Saprissa, poco a poco está volviendo a su vida habitual tras su operación. (redes/Instagram)

A un mes de haber sido sometido a una operación de riñón que preocupó a sus allegados, el exfutbolista Alonso Solís decidió darse una escapadita a la playa para recargar energías y continuar con su recuperación.

El exjugador del Deportivo Saprissa se dejó ver muy feliz y relajado disfrutando del mar junto a su novia, Lilibeth Vivas, quien ha sido uno de sus principales apoyos durante este proceso de salud.

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Alonso Solís y su novia se fueron a recuperarse a la playa

De hecho, la pareja del “Mariachi”, quien es enfermera de profesión, ha estado cuidándolo y chineándolo desde la cirugía, acompañándolo muy de cerca en esta etapa de recuperación.

Por medio de algunas imágenes compartidas en redes sociales, Solís apareció sonriendo, disfrutando del sol y mostrando además un evidente cambio físico, pues luce bastante más delgado que de costumbre.

Alonso Solís se fue a recargar energías a la playa a un mes de su cirugía de riñón. (redes/Instagram)

Hace apenas unas semanas trascendió que el también cantante había sido intervenido quirúrgicamente de un riñón luego de presentar algunas complicaciones de salud.

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Aunque Alonso ha manejado el tema con bastante privacidad, esta reciente aparición dejó ver que poco a poco va retomando fuerzas y viviendo días mucho más tranquilos acompañado de su pareja.