Así lucía Glenda Peraza cuando tenía la edad de su hija

Glenda Peraza celebró hace unos días los 20 años de su hija Kianny. Instagram (Instagram)

Recientemente, la hija de la expresentadora Glenda Peraza cumplió 20 años.

A raíz de la celebración de Kianny Berry, una seguidora de la exmodelo aprovechó para mandarle una foto de un póster que ella guarda de Peraza desde hace muchos años.

Glenda lo compartió en sus redes y contó que justamente para cuando le hicieron esa sesión de fotos tenía la edad actual de su hija.

“Hoy le diría a esa Glenda... Fe, que nada es imposible”.

“Todo en esta vida es para bien y doy gracias infinitas por el hoy y el ahora, pero también por el ayer, porque me han hecho la mujer que soy hoy. Soy una mujer que cada día se escoge con la mirada siempre en Dios, ni buena ni santa, pero si algo he aprendido es no hacer daños a terceros, vivir agradecida por todo lo bueno y lo no tan bueno”, escribió.

Además, recalcó que la vida no le ha sido fácil como mucha gente cree, pero ella prefiere no quejarse tanto por los malos momentos, sino que les agradece porque todos son una enseñanza.

“Vivan intensamente, que hoy es el día más joven que tienes para cumplir sus sueños”, recalcó.

Glenda fue años atrás una de las modelos más cotizadas por las marcas publicitarias y constantemente salía en los periódicos luciendo sus curvas.

Kianny estudia publicidad y también trabaja como modelo para ciertas marcas. Instagram

Hoy a sus casi 50 primaveras, Glenda sigue siendo una mujer muy hermosa aunque ya no modela, solo lo hace para promocionar la ropa que vende en su tienda virtual.