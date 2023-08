Así reaccionó novia de Don Stockwell tras no ganar el Miss Costa Rica 2023

Alejandra González participó por segunda vez en Miss Costa Rica. (Jose Cordero)

Alejandra González, novia del empresario Don Stockwell, vivió momentos de mucha tristeza luego de quedar por fuera del codiciado top 5 del Miss Costa Rica 2023, el miércoles por la noche.

El no ingresar a ese grupo significó que ella perdiera cualquier posibilidad de ganar el título de belleza, que perseguía por segunda ocasión.

Durante una entrevista con el programa farandulero Hola 506, del canal ¡Opa!, Ale reconoció que salió del escenario muy triste y que cuando llegó a su casa se puso a llorar.

“Hablando desde mi corazón y con mucha sinceridad, uno siente tristeza en ese momento. Obviamente me proyecté siempre a entrar en ese top, pero cuando llaman y no dicen tu nombre, uno siente que su corazón se le hace chiquito. Cuando llamaron a la última, que fue Cata (Catalina Murillo), uno cae en cuenta y dice: ‘No entré’”, contó la joven.

“Lo primero que me pasó por la mente fue: ‘Por segunda vez, y no clasifiqué’, y con el corazón les digo, me fui para dentro y me sentía triste”, agregó.

Contó que cuando salió del escenario, a un ladito estaba María Fernanda Rodríguez, la reina saliente, quien la abrazó y ella casi se puso a llorar, pero las lágrimas no salieron sino hasta que llegó a su casa.

“Llegué a mi casa y lloré. Uno tiene que dejar salir toda esas emociones y ya después más tranquila, dije que nada hacemos con lamentarnos. Mi mamá dice que Dios sabe lo que hace y por qué lo hace, no sé qué planes tendrá Él para mí más adelante, pero decido confiar en sus planes”, mencionó.

Respecto a que si en su descalificación del concurso influyó su novio Don Stockwell, consideró que no porque él se mantuvo siempre al margen y porque, además, este año, los jurados fueron muy objetivos en sus criterios de elección.

“Mi novio, y lo dije en todas las entrevistas, como cualquier otra persona me apoyó, me ayudó. No influyó ni para bien ni para mal, solo estuvo apoyándome todo el tiempo y no se quiso involucrar para nada. Y a veces pasan cosas que la gente se da cuenta que no era lo que ellos pensaban.

“Mucha gente decía: ‘Claro, ella va a clasificar, ella va a ganar porque ya le compraron la corona’, y ayer (el miércoles) fue un ejemplo de que todo lo que hice fue a raíz de mi esfuerzo y hasta donde yo pudiera llegar y hasta ahí llegué, pero él no tuvo ninguna influencia”, subrayó González.

Ale era una de las nueve chicas que competían por la corona que, al final, se la dejó la gran favorita Lisbeth Valverde Brenes.