Esta fue la respuesta que le dio la corona a la miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde

Lisbeth Valverde ganó el Miss Costa Rica 2023. (Jose Cordero)

Lisbeth Valverde Brenes se coronó esta noche como miss Costa Rica 2023, luego de responder a una pregunta que le hizo el jurado Rodolfo González y que tenía que ver con su filosofía de vida.

González pidió a la nueva reina hablar de su filosofía de vida en la última ronda de preguntas que libraron las tres finalistas y, al final, la que más convenció con su respuesta fue la vecina de Uvita de Osa y de 28 años.

Valverde había salido airosa de todas las pruebas previas (personalidad, traje de baño y traje de gala); sin embargo, cuando se eligieron a las tres finalistas, las puntuaciones volvieron a cero y la moneda quedó en el aire.

A la pregunta “¿Cuál es su lema personal?”, que le planteó el cantante y empresario a la nueva miss, ella respondió:

“Mi lema personal, sin duda, es que todo lo puedo si yo primero me lo creo. Estamos en una sociedad donde tanto las redes sociales como la opinión pública, muchas veces intervienen en lo que queremos para nuestras vidas, en nuestros propósitos y la manera en que nos perciben las personas y como luchamos por nuestros sueños.

“Hoy me siento una mujer plena, llena de sabiduría y de felicidad. Estoy aquí empoderada, representando a muchas mujeres de la zona rural. Vivo en Uvita de Osa, Puntarenas, y me parece muy importante que se sientan reflejadas en mí, porque creo que represento a la mujer de zona rural que no solamente tiene sueños grandes, sino que se puede ir a esforzar y tocar puertas, por ejemplo, en esta gran plataforma del Miss Costa Rica, yendo y viniendo de una zona rural que es complicado, pero el cariño y la fuerza de todo mi corazón me ha traído hasta aquí y hoy soy ejemplo.

Momento en que coronan a Lisbeth Valverde como la nueva miss Costa Rica. (Jose Cordero)

“Quiero mandarles un saludo a toda la gente de Costa Rica y decirles que sí se puede. Mi filosofía de vida es que todo lo que queramos y está en la mente lo podemos lograr”, contestó.

La respuesta de Lisbeth terminó convenciendo a un jurado que la declaró reina, por encima de Natalia González y Yoselyn Porras, quienes fueron primera y segunda finalista, respectivamente.

¡Muchas felicidades a la nueva miss Costa Rica!