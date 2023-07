Así recordarán a José Kawas sus compañeros de Omega

José Kawas (gorra) siempre trató de llegar a la radio a pesar de sus procesos de quimioterapia y sus padecimientos. Facebook

Con un “¡Excelente maeee!” (léase con la voz de Chito Pitt), fue como Carlos Álvarez resumió el trabajo que hizo José Kawas dentro de radio Omega desde que ingresó en el 2016.

Este lunes, en el programa El manicomio de la risa, a partir de las 6 a.m., le rendirán un homenaje al humorista tras su fallecimiento este 15 de julio.

El locutor y director de los programa de humor de la 105.1 F.M. reconoció que se apoyará en sus compañeros Franklin Vargas y Rolando Carmona, quienes estarán con él en cabina, cuando sienta que se le quebrante la voz al hablar del gran amigo que se fue.

“Es curioso, uno vive de hablar y de contar lo que otras personas no pueden decir, pero en un grupo donde se hace humor la gente creería que uno pasa feliz siempre y que estas cosas las maneja distinto, pues es lo contrario. El manejo de esta situación de crisis es muy fuerte, porque en el caso de los humoristas son gente muy sensible. Creo que despedir a un compañero con el que creaste un montón de cosas para que otros se rieran y ahora intentar seguir haciendo humor sin él, es un trago muy difícil de digerir”, dijo Álvarez.

Carlos Álvarez fue uno de los que habló en el funeral de José Kawas y lo recordó como un gran luchador y un humorista completo. Foto: Silvia Núñez

En este programa especial tendrán a varios invitados, como el humorista Norval Calvo, a Rigoberto Alfaro “Gallina” y a representantes de Liga Deportiva Alajuelense, el equipo de sus amores.

También estará todo el equipo de humor de Omega y pondrán al aire algunos de sus chistes más recordados, y es que justamente así es como quieren recordarlo para siempre, como hacía reír al público a carcajadas con cada uno de sus personajes.

Mucha valentía

El humorista Franklin Vargas dijo, por su parte, que “Kawitas” siempre se caracterizó por ser una persona luchadora y con una gran valentía, porque desde que se enteró que tenía cáncer en la vesícula y el hígado dijo que sería fuerte hasta el final.

“A veces llegaba y nosotros lo veíamos inyectándose un anticoagulante y la voz a veces se le oía muy cansada; sin embargo, él hacía todo el esfuerzo por hacer reír a la gente, cuando él no llegaba a la radio es porque verdaderamente ya no le daban las fuerzas, pero él siempre luchaba por ir”, mencionó.

Franklin Vargas, Rolando Carmona y Carlos Álvarez harán este lunes un programa especial en honor a su compañero de radio Omega. Foto: Silvia Núñez

El creador de personajes como Chito Pitt, Milton Crawford o Escorpio ya tenía como un mes de no llegar a la radio y las últimas veces que sus compañeros lo vieron ya estaba dando señas de que el fin se acercaba. Tras caer en cama hace unas semanas él pidió que ninguno lo fuera a ver, pues no quería que lo vieran sufrir de esa forma.

“Una de las últimas veces que fue me tocó hacer programa con él en la mañana incluso trajo algunas cositas para compartir, pero ya no, desayunó y tuvo que salir inmediatamente para el baño. Varias veces llegó para hacer el programa y tenía que devolverse porque no podía ni hablar”.

“Se va la persona que más versatilidad tenía en la voz, era impresionante como pasaba de un tono de voz a otras voces totalmente diferentes, sumamente versátil y eso lo vamos a extrañar todos los que hacemos humor”, recalcó Carmona.

El equipo de humor de Omega también sufrió la pérdida de Ariel Artavia, quien falleció en octubre de 2022, por lo que no se han levantado de un golpe cuando llegó el otro.

