Así respondió Glenda Peraza luego del filazo que le mandó una exmiss Costa Rica

A su manera, pero sin esquivar la polémica de los últimos días, la exmodelo Glenda Peraza se ha defendido y refugiado en la gente que la quiere, luego del filazo que le mandó la exmiss Costa Rica Yazmín Morales.

La exreina de belleza aseguró en sus redes sociales que había mujeres de 50 años y que se creían de 20, pues pasaban exhibiéndose a cada rato y señaló que se le venía a la mente Glenda.

“Ni yo rajo tanto y yo soy mucho mayor que ella”, comentó en una nota de La Teja que hacía referencia a que Glenda se sentía la JLO tica.

Yazmín afirmó que mucha gente la apoyó y otra la tildó de envidiosa, por lo que aclaró en un video: “Para empezar quiero decir algo. Somos tan diferentes, la señora Glenda Peraza y yo, en todo el sentido de la palabra, que yo no le puedo envidiar a ella nada, porque simplemente la respeto como mujer, pero yo no le puedo envidiar a ella nada, porque somos diferentes. Su forma de ser no es con lo que yo me pueda identificar o que me llame la atención”.

Yazmín Morales, exmiss Costa Rica, piensa que Glenda se cree una chiquilla de 20 y no acepta su edad. Instagram

Obviamente, esta información llegó a oídos de Glenda, quien la noche de este martes hizo un video para hablar con sus seguidores y contarles la etapa en la que está.

Se enfocó en dar un mensaje positivo y de motivación, de donde se sacan algunas frases que llaman la atención.

“Todo lo que me he hecho es después de los 40, a veces lo hemos escuchado tanto, pero definitivamente por más recursos que tengamos, maquillaje, máquinas, plata, si la belleza no viene de adentro hacia afuera, no se ve por dónde, mi mamá decía que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Últimamente estoy en esa etapa de aceptación, de amarme, quererme, escogerme, valorarme, de lo que necesite en ese momento, si necesito espacio lo digo, escojo los trabajos que quiero...”, dijo.

Peraza también pidió apoyo entre las mujeres.

“Gracias, siempre lo he dicho, mi comunidad en mis redes son maravillosas mujeres, gracias por su cariño y sobre todo por valorarnos unas a las otras. Somos de las mismas. Dios me las bendiga, un día a la vez”, compartió en sus historias.

Después, mostró varios mensajes de apoyo que le habían mandado algunos fans en las últimas horas y un video de TikTok donde hablaba una muchacha que asegura que las críticas le dan igual porque la vida es de ella y no piensa sufrir por nada ni por nadie.