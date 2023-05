¡Se armó la bronca! Yazmín Morales a quien le tiró fue a Glenda Peraza por rajar con su cuerpo

Yazmín Morales fue Miss Costa Rica y ahora se dedica a sus redes sociales y vende productos de belleza. Instagram

La exmiss Costa Rica Yazmín Morales hizo unas historias en Instagram la semana pasada, tirándole a las mujeres, pero en especial a una, por tener 50 años y, según dijo, creerse de 20.

Aunque en esa ocasión no dijo nombres, este lunes hizo un reel para decir directamente que de la que hablaba era de Glenda Peraza, por una publicación que salió justamente aquí en La Teja.

Dicha nota era sobre una foto que subió la exdiva en un traje de baño color azul y que hasta la actriz Maribel Guardia le comentó, diciendo que se veía “preciosa”.

Yazmín dijo que hacía este video para aclarar si le tiene envidia o no a la presentadora, pues eso le escribieron muchas personas en el comentario que publicó en la cuenta de Facebook de este medio.

“Ese día que sale eso de esa señora Glenda Peraza yo comenté en La Teja, porque a ella yo no la sigo, yo puse así como soy yo, porque yo no uso un perfil falso para tirar, yo comenté: ‘Ni yo rajo tanto y yo soy mucho mayor que ella’, porque al parecer ella va para los 50, le llevaré unos tres años o cuatro, no sé'. Entonces eso se prestó para que mucha gente en La Teja comentara a mi favor, no era la idea, pero muchos comentaron a mi favor y uno que otro tiro ‘hate’ (odio) y llaman envidia a eso.

“Para empezar quiero decir algo. Somos tan diferentes la señora Glenda Peraza y yo, en todo el sentido de la palabra, que yo no le pudo envidiar a ella nada porque simplemente la respeto como mujer, pero yo no le puedo envidiar a ella nada porque somos diferentes. Su forma de ser no es con lo que yo me pueda identificar o que me llame la atención”, mencionó en el video.

La exreina de belleza asegura que no cree que Glenda la envidie tampoco porque son muy diferentes e hizo la mención de que ella es “flaca” y no es “tan popular” y que muchas “mujeres pasadas de peso” siguen a Glenda porque “se identifican con ella” por su constante cambio de peso.

“Ella ha sufrido cambios de peso y eso es algo que lo ha hecho superpúblico y yo jamás me mofaría de una mujer que sea pasada de peso por la razón que sea, más si es hormonal o sicológico”, menciona en el video.

Luego hizo otro video para contar el por qué no se lleva con Glenda Peraza y dijo que fue porque ella quería entrar como presentadora al programa Divas y la expresentadora no le ayudó pasándole el contacto del productor. Es decir, desde entonces le guarda un resentimiento a la exdiva.

Como que estas nuevas declaraciones de Morales tampoco le gustaron a algunos de sus seguidores porque después hizo otra publicación diciendo que no hizo ninguna “mofa” sobre el cuerpo de Peraza.

Hasta el momento Glenda no se ha referido a este tema.