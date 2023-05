Yazmín Morales les mandó un filazo a las mujeres de 50 años que creen tener menos edad

La exmiss Costa Rica Yazmín Morales siempre suele ser muy directa para hablar en sus redes sociales y por eso quizá no le cae muy bien a muchas personas.

En estos días la curvilínea hizo un posteó tirándoles a las mujeres que tienen 50 años, pero que creen tener menos o se la pasan presumiendo en sus redes sociales que a esa edad están mejor que otras.

“Ya no saben ni cómo mostrarse para dar a entender que ya casi llegan a los 50 y se ven bien. Yo pasé los 50 y no paso rajando, Y pongo esto porque ya aburre que hasta en la sopa sale sin uno seguirla. Dime de lo presumes y te diré...”, publicó.

Después hizo un video contando que vio una nota en este medio de una famositica, sin decir nombres, que se la pasa en esas para llamar la atención.

“Sinceramente mujeres, sobre todo nosotras las ya maduras, ¡cansa!, ¡cansa! Creo que nosotras las mujeres tenemos que dar el ejemplo de que somos más que unas nalgas, más que unas toronjas. O sea, es bonito que nosotros nos cuidamos, y quién más para decirlo que yo, que siempre me he cuidado mucho y le ha dado mucho aliento a las mujeres para que se cuiden, para que se amen así mismas, que se valoren, pero desde la esencia, desde una vida sana, de hacer ejercicio, desde una vida más tranquila emocionalmente y espiritualmente, pero, sin embargo, uno sigue viendo y viendo cosas tan banales, porque son banales”, dijo.

Y después agregó: “por aquí hay unas famositicas que no han llegado a los 50 y se la pasan exponiendo (su cuerpo) solo lo mismo y lo mismo. Dios guarde no tuvieran marido porque ahí sí es cierto que nadie las siente señora”.

Yazmín asegura que las personas que actúan de esa manera es porque tienen un vacío y que necesitan retroalimentarse de los comentarios de la otra gente que les pone: ‘¡qué linda!’, ‘¡qué guapa!’ porque ni ellas mismas se creen que lo son.

“Perdón por mi sinceridad porque yo no soy ninguna santa, para nada, cuando he tenido que mostrar el cuerpo, lo muestro, pero no es porque necesite que me levanten la autoestima a punta de piropos”, agregó.