Yazmín Morales todavía sufre las consecuencias de haberse inyectado las nalgas

Yazmín Morales confesó que por vanidad se inyectó las nalgas en el 2009, pero que jamás pensó que 10 años después empezaría a vivir las consecuencias. Instagram Yazmín Morales confesó que por vanidad se inyectó las nalgas en el 2009, pero que jamás pensó que 10 años después empezaría a vivir las consecuencias. Instagram

Yazmín Morales, miss Costa Rica 1994, aún sufre las consecuencias de haberse sometido, hace doce años, a un tratamiento estético para mejorar la forma de sus nalgas.

Debido a lo anterior, la exmodelo tuvo que irse a operar por segunda ocasión a Colombia, ya que el 30 por ciento de los biopolímeros que aún quedaban en sus glúteos empezaron a carcomer aún más su piel.

Ella se operó la primera vez en noviembre de 2019 en una clínica de Barranquilla, pero por tratarse de una operación muy delicada y como los biopolímeros se esparcen por todo el cuerpo, no le pudieron sacar por completo la sustancia.

Esta vez Yazmín se encuentra en Medellín y la cirugía se la hizo un doctor especializado en el tema. Según nos contó la guapa, ella está en plena recuperación y le duele mucho, pero afortunadamente solo le quedó un 5 por ciento del relleno que le metieron en el 2009 y que tanto daño le causó a su cuerpo.

La exmiss Costa Rica se había operado la primera vez en noviembre de 2019. Archivo La exmiss Costa Rica se había operado la primera vez en noviembre de 2019. Archivo

En aquella ocasión a ella le dijeron que le inyectarían ácido hialurónico (mantiene tejidos en buenas condiciones) en las pompis, pero le pusieron biopolímeros, una sustancia que le empezó a dañar su piel, la misma que le inyectaron a la cantante mexicana Alejandra Guzmán y que la ha obligado a operarse 20 veces los glúteos.

A Yazmín la operaron el pasado 5 de agosto, pero los médicos le advirtieron que las molestias más fuertes las iba a sentir a partir del 12 de agosto porque es cuando disminuyen los efectos de la anestesia.

“Ayer (lunes) estuve con una temperatura altísima y sigo muy débil, aunque he comido muy bien. La operación duró seis horas y fue muy exitosa porque se logró quitar casi todo lo que quedaba del material y se cortó toda la piel dañada”, explicó.

Este martes ya le quitaron el drenaje que tenía en sus glúteos los cuales dijo eran muy dolorosos. Instagram Este martes ya le quitaron el drenaje que tenía en sus glúteos los cuales dijo eran muy dolorosos. Instagram

[ Exmiss Costa Rica se tuvo que operar de emergencia los glúteos ]

Se puso implantes

La exreina de belleza reconoció que jamás pensó que tendría que operarse de nuevo tan pronto, pero hace menos de un año se le volvieron a hacer las pelotas en las nalgas, se le manchó la piel y le dolía mucho sentarse.

A raíz de los anterior ella le consultó al médico colombiano, quien le recomendó que lo mejor era hacer una nueva cirugía lo más pronto posible, pues si se lo dejaba más tiempo la sustancia podría supurar la piel y causarle úlceras.

La salvada es que Yazmín aprovechó parte de los 6 mil dólares (casi cuatro millones de colones) que ganó durante los dos meses que tuvo activa su página en OnlyFans para ir a Colombia a salvar su vida de nuevo.



— 50 años tiene la exmiss Costa Rica

Con la plata que hizo en la plataforma para adultos OnlyFans se fue a operar a Colombia. Archivo Con la plata que hizo en la plataforma para adultos OnlyFans se fue a operar a Colombia. Archivo

Además aprovechó el procedimiento para ponerse implantes en los glúteos, ya que, según ella quedó muy plana con la primera cirugía.

“Me hicieron una reconstrucción que fue cortar un montón de piel que ya estaba muy dañada, oscura y delgadita. Ahorita es muy doloroso para hacer las necesidades. Tengo dos drenajes que duelen cada día más y esta vez me puse implantes por recomendación del doctor porque me cortaron mucha piel”, contó.

[ Yazmín Morales cerrará OnlyFans porque seguidores piden fotos más explícitas ]

Más días de recuperación

Al igual que la vez pasada, Yazmín alquiló una casa y cuenta con la asistencia de una enfermera durante 24 horas y quien se encarga de ayudarle a curar sus heridas, llevarla al baño y darle los medicamentos que debe tomar para contrarrestar el dolor.

La exmodelo deberá quedarse al menos un par de semana más en Colombia mientras finaliza su recuperación y si el doctor la dé de alta para que pueda regresar a Tiquicia puras tejas.

“Después de la operación se debe guardar mínimo un mes de reposo, siempre que no haya una complicación. Esta vez todo me salió más caro, porque este doctor cobra más y estoy en otra ciudad. El día de la operación pagué una parte con lo que hice en OnlyFans, pero no lo cubría todo, ya que no solo era la cirugía, sino también comprar medicamentos y antibióticos”, recalcó.

La exreina de belleza dice ser consciente que solo con buen ejercicio se mantienen unas buenas nalgas. Instagram La exreina de belleza dice ser consciente que solo con buen ejercicio se mantienen unas buenas nalgas. Instagram

Yazmín todavía tiene que seguir acostada boca abajo y no se puede sentar porque podría afectar las heridas.



— "Apenas uno se opera y lo publica empiezan a aparecer más casos de mujeres que me escriben que les inyectaron lo mismo hace años", Yazmín Morales

“No se inyecten nada”

Yazmín mencionó que ella decidió hacer público todo este proceso porque no desea que más mujeres sean víctimas de engaño dado que muchas veces los médicos que se hacen pasar por cirujanos dicen inyectar ácido hialurónico cuando en realidad son biopolímeros.

De hecho, ella logró descubrir el daño en su cuerpo a través de una resonancia magnética y desde entonces, a través de sus redes sociales, se ha dedicado a orientar a otras mujeres por medio de la campaña “Ni una más con biopolímeros”.

[ Alejandra Guzmán revela que tuvo que operarse de emergencia ]

La cantante Alejandra Guzmán ha sido operada muchas veces de sus glúteos por los biopolímeros que le inyectaron. Instagram La cantante Alejandra Guzmán ha sido operada muchas veces de sus glúteos por los biopolímeros que le inyectaron. Instagram

“En Costa Rica este tema sigue siendo un tabú, son tantos los casos de mujeres que me escriben. Muchas piensan que a ellas no les va a pasar, pero eso con el tiempo se detona.

“Yo lo único que quiero es que las mujeres sepan que lo que llevan en su cuerpo no es jugando, lo mejor es no esperar tanto tiempo para operarse. Y que nadie se inyecte nada en las nalgas por más que les juren que son vitaminas, que no se inyecten nada para hacer crecer las nalgas por favor”, aconsejó.