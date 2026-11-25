Uno de los momentos más emocionantes en las galas del Miss Universo es el momento en que las candidatas se presentan una a una ante el mundo entero.

Con un ensordecedor grito, la costarricense Mariale Acosta se presentó ante el universo como la representante tica en el certamen internacional de belleza.

Así se escuchó el grito de Mariale Acosta en su presentación del Miss Universo 2026

“Mariale Acosta; Costa Rica”, gritó la herediana desde el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, sede de la gran final del concurso.

Muchas mujeres; una corona

Por la corona compiten 116 mujeres de todo el mundo. Ellas se disputarán el pase al primer corte, el top 30, que les dará oportunidad de desfilar en traje de baño y buscar una clasificación a un nuevo top, el 12.

Esta es la edición 75 de Miss Universo.