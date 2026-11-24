Mariale Acosta, Miss Universe Costa Rica 2026, envió un último mensaje a los costarricense antes de la gran final de Miss Universo. (redes/Instagram)

La cuenta regresiva terminó para Mariale Acosta. La representante costarricense está a pocas horas de enfrentarse a la gran final de Miss Universo 2026 y antes de ese importante momento, quiso dedicarles un último mensaje a los ticos.

La modelo compartió unas emotivas palabras en las que agradeció a todas las personas que han confiado en ella y que han sido parte de su preparación para representar al país en uno de los escenarios más importantes del mundo.

“Gracias por confiar en mí. Hoy llevo el sueño de un país entero: brillar en las plataformas más importantes del mundo, en el escenario de Miss Universo, y ganar esa primera corona para Costa Rica”, expresó.

Mariale Acosta y su último mensaje a los ticos antes de la final de Miss Universo 2026

Acosta aseguró que tiene mucha fe en lo que puede conseguir esta noche y destacó que el apoyo de los costarricenses será fundamental para vivir este momento.

“Tengo toda la fe de que, con su apoyo y con toda esta preparación, Costa Rica va a brillar en esta gran plataforma”, agregó.

La candidata también aprovechó para agradecer a las marcas, diseñadores, empresas y personas que apostaron por ella durante este proceso, pues reconoció que detrás de su participación hay muchos esfuerzos y sacrificios.

“Cada esfuerzo y cada sacrificio es por y para mi país”, manifestó.

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Mariale cerró su mensaje con una promesa para quienes la han acompañado durante esta aventura: dará lo mejor de sí en la competencia y necesita sentir más que nunca el respaldo de Costa Rica.

“Prometo dar lo mejor de mí. Y recuerden que los necesito más que nunca. Necesitamos su apoyo y necesitamos que Costa Rica se sienta ante el universo. ¡Gracias y los amo profundamente!”, concluyó.

La gran final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre, a partir de las 7 p. m. Los costarricenses podrán seguir la transmisión por canal Opa o bien por Telemundo.

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La ilusión de conseguir la primera corona universal para Costa Rica está más viva que nunca.