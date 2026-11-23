Mariale Acosta con su traje típico en el Miss Universo 2026 (redes/Instagram)

La representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, Mariale Acosta, sigue dando de qué hablar en Puerto Rico. La herediana consiguió destacar entre las candidatas seleccionadas en la categoría de traje nacional y logró que el país se metiera en el Top 15 de esta competencia.

El anuncio fue realizado este lunes 23 de noviembre por la organización de Miss Universo, que dio a conocer las 15 propuestas seleccionadas de la edición número 75 del certamen, que se desarrolla en la isla caribeña. La elección se realizó sin establecer un orden específico entre las clasificadas.

La costarricense destacó con un diseño llamado Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los trópicos dorados), una creación inspirada en la biodiversidad de Costa Rica y que buscó convertir parte de la riqueza natural del país en una propuesta artística.

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El diseñador mexicano Valencia Gonzaga lideró el desarrollo de este traje nacional, que tomó forma gracias al trabajo artesanal de Jessica Valencia, Sandra García, Miranda López y Baltazara Bracadavra, quienes unieron sus habilidades para dar vida a cada uno de los elementos del atuendo.

Entre los detalles que sobresalen están los bordados, las aplicaciones de cristales y una majestuosa rana dorada que se convierte en la protagonista del diseño. Este animal, tan representativo de la fauna costarricense, aporta un sello muy particular a la propuesta con la que Mariale llevó parte de la esencia del país hasta el escenario internacional.

Mariale Acosta tuvo problemas con su traje, pero eso no impidió que sobresaliera para el jurado. (redes/Instagram)

Todos a votar

Las otras candidatas seleccionadas en este top son: Nicaragua, Honduras, Camboya, Chile, República Dominicana, Kazajistán, Venezuela, Nigeria, Bangladés, Cuba, Filipinas y Birmania.

La selección de Mariale entre las 15 propuestas destacadas abre una nueva oportunidad para que los seguidores apoyen su diseño mediante la aplicación oficial MU Fan App, donde el público puede participar en la votación de esta categoría.

En esa misma aplicación también se puede votar para que gane la categoría en traje de baño, el cual fue proporcionado por la organización y diseñado por la filipina Rian Fernández.

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Mariale Acosta lució un vestido de baño lila en la preliminar del Miss Universo 2026. Ahora todos a votar por ella. (Miss Universo/Instagram)

Este reconocimiento llega después de que la costarricense participara el domingo en la competencia preliminar, donde las candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de gala ante el comité de selección. Esa presentación fue una de las etapas importantes antes de la noche decisiva del concurso.

Ahora, todas las miradas están puestas en la gran final de Miss Universo 2026, que se realizará este martes 24 de noviembre. Esa noche se conocerá el Top 30 de semifinalistas y se sabrá si Mariale consigue avanzar en la competencia por la corona y, además, si su traje de nacional fue el mejor para el jurado.

La gala comenzará a las 6 p. m., hora de Costa Rica, y podrá seguirse por ¡OPA! Canal 38 y sus plataformas digitales.