La mamá de Mariale Acosta, representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, fue entrevistada por un medio de comunicación puertorriqueño durante la competencia preliminar del certamen y expresó el enorme orgullo que siente por su hija.

La madre de la reina de belleza se encuentra en Puerto Rico, donde ha estado acompañándola durante su participación en el concurso internacional.

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En medio de la actividad, un periodista local se acercó para preguntarle cómo se sentía al ver a su hija desfilar y mostrar parte de la cultura costarricense ante el público.

“Creo que ya es una ganadora”

Mariale Acosta lució un traje de noche inspirado en la orquídea emblemática de Costa Rica en la preliminar de MIss Universo 2026 (redes/Instagram)

La respuesta de la mamá de Mariale Acosta estuvo llena de emoción y cariño.

“Me siento muy orgullosa de ella, muy feliz. Es el poquito que ha tenido desde que se coronó hasta el momento. Creo que ya es una ganadora y la amo”, expresó.

Con esas palabras, dejó claro que independientemente de los resultados de la competencia, para ella, su hija ya ha conseguido algo muy importante.

La madre de la candidata también aprovechó la entrevista para enviar un mensaje de cariño a Costa Rica y agradecer el apoyo recibido durante el certamen.

Mamá de Mariale Acosta espera verla clasificar

Durante la conversación con el medio puertorriqueño, la orgullosa madre también habló sobre sus expectativas para la siguiente etapa de Miss Universo 2026.

“La amo mucho y Costa Rica la ama. Costa Rica, Puerto Rico, estamos muy felices con la participación que ha tenido Mariale. Estamos muy orgullosos de ella y esperamos verla en este top”, manifestó.

Sus declaraciones reflejaron la ilusión de ver a la representante nacional avanzar entre las candidatas destacadas del concurso.

La entrevista se realizó durante la preliminar de Miss Universo 2026, celebrada el domingo 22 de noviembre, jornada en la que Mariale desfiló ante el público y el jurado.

La gran final de Miss Universo 2026 está programada para el martes 24 de noviembre, cuando se conocerán las candidatas que logren avanzar y quién se quedará con la corona.

Mientras llega ese momento, Mariale Acosta cuenta con el respaldo de su mamá, quien ha estado a su lado en Puerto Rico y no ocultó la felicidad que siente por verla representar a Costa Rica.