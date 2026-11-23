Mariale Acosta ya jugó casi todas sus cartas en el Miss Universo 2026 y espera pasar el top 30 después de la preliminar de este domingo. (redes/Instagram)

La costarricense Mariale Acosta tuvo un fin de semana cargado de emociones en Miss Universo 2026, pues entre el sábado 21 y este domingo 22 de noviembre participó en dos de las actividades más esperadas del certamen, donde pudo mostrar su preparación y representar al país.

El sábado fue el turno de la competencia de traje nacional, en la que la herediana lució una llamativa propuesta inspirada en la riqueza natural de Costa Rica.

El diseño, llamado Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados), tomó como referencia la biodiversidad costarricense e incorporó elementos de especies como la rana dorada y la rana de ojos rojos, así como la guaria morada, nuestra flor nacional.

Este el traje típico o nacional que lució Mariale Acosta en el Miss Universo 2026. (redes/Instagram)

La propuesta destacó por sus tonos verdes y dorados, además de sus llamativas estructuras y detalles. Aunque el vestuario sufrió un percance antes de que Mariale saliera al escenario, la representante nacional logró cumplir con su presentación.

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Este domingo llegó otro momento importante: la competencia preliminar en la que las candidatas desfilaron en traje de baño y vestido de gala ante los jurados, quienes se encargarán de elegir el top 30.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando llegó su turno de anunciar a Costa Rica. El público respondió con aplausos, gritos y una ovación que hizo sonar con fuerza el nombre de nuestro país.

Mariale Acosta lució un vestido de baño lila en la preliminar del Miss Universo 2026. (Miss Universo/Instagram)

Después, Mariale lució espectacular en traje de baño. Se mostró muy segura, confiada y con un excelente desenvolvimiento sobre la pasarela, dejando ver que ha disfrutado y aprovechado cada oportunidad en esta experiencia internacional.

El traje de gala de la nacional está inspirado en la orquídea emblemática de Costa Rica y fue hecho por el diseñador vietnamita Minh Tuan.

Mariale Acosta lució realmente hermosa con su traje de gala en la preliminar de Miss Universo 2026

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Ahora, la costarricense se prepara para la gran final de Miss Universo, que se realizará este martes 24 de noviembre, cuando se conocerá a la nueva mujer que llevará la corona universal.

Mariale Acosta lució este vestido de gala en la preliminar, el cual está inspirado en la orquidia de Costa Rica. (Miss Universo CR/Cortesía)

Este año llamó la atención que entre el jurado calificador está Signe Zeikate, exprimera dama de la República y esposa del expresidente Rodrigo Chaves.