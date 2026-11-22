Mariale Acosta con su traje típico en el Miss Universo 2026. (redes/Instagram)

Mariale Acosta tuvo que sacar fuerzas y mucha determinación para cumplir con uno de los momentos más esperados de Miss Universo 2026. Aunque su traje típico se robó las miradas por su imponente diseño, detrás de esa presentación hubo un contratiempo que le complicó bastante las cosas a la representante costarricense.

Luego de que su participación generara comentarios y críticas en redes sociales por la dificultad que tuvo para caminar, la tica decidió explicar qué ocurrió con el vestuario y por qué tuvo que hacerle frente a esa situación cuando llegó el momento de salir al escenario.

Mariale Acosta sorprendió en Miss Universo 2026 con un traje típico inspirado en la rana verde de ojos rojos.

Por medio de un video, Mariale contó que una parte de la estructura del traje se dañó y eso provocó que la tela se le enredara entre las piernas, dificultándole cada paso.

“Yo soy de las que piensa que Dios a veces nos pone retos o pruebas en el camino. Vean, mi ranita, se arruinó una pequeña parte de la estructura que separaba la tela de mis piernas, entonces se me enredaba la tela en mis piernas y pues para mí fue un poco retador caminar, pero era eso o no salir”, explicó.

Mariale Acosta contó el percance que tuvo antes de salir a la pasarela de Miss Universo con su traje. (redes/Instagram)

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La modelo reconoció que no fue una situación sencilla, pero tenía claro que debía cumplir con su presentación y representar a Costa Rica, por lo que decidió seguir adelante a pesar del inconveniente.

Incluso, la costarricense encontró una manera muy especial de describir el peso que tuvo que soportar durante el desfile.

“La rana pesaba, pero era porque llevaba conmigo cinco millones de costarricenses, entonces teníamos que salir y representar lo que es la mujer costarricense, que somos valientes, que somos fuertes y que somos agradecidas a pesar de las circunstancias”, expresó.

Mariale Acosta contó qué le pasó con su traje de fantasía

Lejos de quedarse con el mal sabor de boca por lo sucedido, Mariale aseguró que está feliz de haber cumplido con su participación y dejó claro que sigue enamorada del diseño que lució en el concurso.

“Nada, estoy superfeliz de haber cumplido con la tarea con un traje del que estoy todavía enamoradísima”, agregó.

Por su parte, la directora de Miss Universe Costa Rica, Yessenia Ramírez, también salió en defensa de la representante nacional ante los comentarios que surgieron por su presentación.

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Mariale Acosta, Miss Universe Costa Rica 2026, sigue destacando en el Miss Universo. (redes/Instagram)

Ramírez explicó que el vestido se rompió antes de que Mariale saliera al escenario y que el equipo tuvo que buscar una solución a contrarreloj. Además, pidió a las personas que no juzgaran a la modelo sin conocer lo que había ocurrido detrás de cámaras.

El traje, llamado Goddess of the Golden Tropics (Diosa de los Trópicos Dorados), fue una propuesta inspirada en la biodiversidad costarricense y destacó elementos como la rana dorada, la rana de ojos rojos y la guaria morada.

Pese al percance, Mariale logró salir a representar al país y completar una presentación que, como ella misma dejó claro, significaba mucho más que lucir un traje espectacular.