Mariale Acosta, miss Universe Costa Rica 2025, lució un atuendo bastante llamativo, que dio mucho de qué hablar en su primera prueba de fuego del Miss Universo 2026.

La herediana está en Puerto Rico compitiendo en el certamen internacional de belleza, cuya final será este martes 24 de noviembre, a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica.

Mariale Acosta lució así en su entrevista con el jurado del Miss Universo 2026. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mariale Acosta entra en la fase que podría definir su suerte en Miss Universo 2026

Este jueves Acosta cumplió con una de las pruebas más temidas del concurso: la entrevista con el jurado. Nadie vio venir la ropa que usó.

Diseño de un artista nicaragüense

Acosta vistió una pieza del diseñador nicaragüense Erick Bendaña, compuesta por una falda negra con corsé y una blusa blanca con mangas largas de globo y extragrandes.

Mariale remató su look con una corbata roja que fue el centro de atención de cómo se vio este jueves.

“Una mujer de opiniones sólidas, inteligencia y convicciones firmes. Una mujer que no negocia su estilo, su feminidad ni su esencia. Para su entrevista con el jurado de Miss Universe 2026, proyecta esa personalidad a través de un total look que combina elegancia, sofisticación y seguridad”, explicó la organización local sobre el vestido de la tica para la desafiante prueba.

Mariale Acosta proyectó liderazgo, fuerza y modernidad con este look que vistió para la entrevista del Miss Universo 2026. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mariale Acosta hizo una curiosa confesión sobre su lujoso anillo de miss Universo Costa Rica

El atuendo que lució Mariale está inspirado en los trajes tradicionales del baile caribeño. Las extravagantes mangas, por ejemplo, se inspiran en la salsa, el baile y el tumbao latino (ella también tiene sangre cubana).

Esto habló en la entrevista con el jurado

Sobre su entrevista, la tica contó en las redes sociales que habló de su formación profesional, así como de sus habilidades, su proceso y sus metas.

“Me siento lista para estar de pie en cualquier escenario del mundo. Pero lo más retador y valioso ha sido mirar a mi alrededor con sensibilidad y entender que el mundo necesita mucho más que eso. Con humildad, he abierto mi mente y mi corazón para comprender lo que realmente necesita y trabajar en convertirme en la mujer líder que este mundo necesita”, contó Mariale.

Mariale Acosta lució así en la entrevista del Miss Universo 2026

LEA MÁS: Mariale Acosta le dedicó un emotivo mensaje a David Ulloa y dejó ver lo importante que es en su vida