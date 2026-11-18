María Alejandra Acosta, miss Universo Costa Rica (MUCR) 2025, entrará este jueves en la fase clave que podría definir su suerte en Miss Universo 2026.

La reina costarricense de belleza se enfrenta a días decisivos en sus intenciones de ganar la corona universal y de cara a la gran final, la organización MUCR hizo un importante anuncio este miércoles.

Mariale Acosta buscará darle a Costa Rica la primera corona de un Miss Universo. (Instagram/Instagram)

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Yessenia Ramírez, directora del concurso nacional, confirmó que los tres eventos principales del concurso se transmitirán en Costa Rica a través del canal ¡Opa!, el 38 de la televisión abierta.

Estas competencias se verán por TV costarricense

Se trata de las emisiones de la Competencia del traje nacional, este sábado 21 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, hora de Costa Rica.

También en el mismo canal se transmitirán la Gala Preliminar, el domingo 22 de noviembre a las 5 de la tarde y la Gala de Elección y Coronación, programada para el martes 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde.

“¡OPA! Canal 38 transmitirá para Costa Rica tres de los eventos más importantes de Miss Universe 2026, para que la audiencia pueda seguir de cerca las diferentes etapas de esta competencia internacional y apoyar a la representante costarricense”, indicó la directora del concurso y jefa de ese canal, el más nuevo de Costa Rica.

Mariale Acosta se fue para Puerto Rico el pasado 1 de noviembre y fue despedida por un grupo de seguidores de concursos de belleza. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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Asimismo, esas tres actividades se transmitirán por las plataformas digitales del canal, posibilitando a los seguidores de los concursos de belleza seguirle el pulso a la participación de la costarricense.

¿Y la entrevista con el jurado?

Respecto a la entrevista con el jurado, la dirección local del concurso indicó que aún no hay una fecha oficial para la costarricense. Tentativamente, Mariale tiene como fechas para eso este jueves 19 y el lunes 23 de noviembre; sin embargo, aún está a la espera de la confirmación oficial.

“Es uno de los momentos más importantes de la competencia. Un encuentro en el que Acosta tendrá la oportunidad de conversar frente a frente con el jurado, compartir su esencia, comunicar sus ideas y demostrar su preparación para convertirse en miss Universe 2026”, destacó la organización del MUCR.

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Mariale Acosta fue coronada miss Universe Costa Rica 2026 el pasado 5 de junio. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Puerto Rico desde el 1 de noviembre

Miss Universo 2026 se realiza en Puerto Rico, isla a la que Mariale viajó el pasado 1.° de noviembre para iniciar la concentración rumbo a la gala final de este martes 24.

Desde entonces, la costarricense cumple con una agenda de actividades que le han permitido demostrar el espíritu “pura vida” del país que representa.

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