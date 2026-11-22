El traje típico de Mariale Acosta combina tonos verdes y dorados, bordados y cristales para representar la biodiversidad del país. (Miss Universo Costa Rica/Cortesía)

Mariale Acosta, representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, sorprendió este sábado 21 de noviembre con un espectacular traje típico inspirado en uno de los animales más reconocidos del país: la rana verde de ojos rojos, popularmente conocida como la rana de Kölbi.

La candidata nacional apareció en la pasarela con un llamativo vestuario verde brillante, que representaba el cuerpo del anfibio, mientras que detrás de ella sobresalía una gigantesca cabeza de rana, colocada en medio de una hermosa flor rosada.

El diseño, obra del mexicano Valencia Gonzaga, convirtió a la representante costarricense en una colorida muestra de la fauna nacional durante el desfile celebrado en Puerto Rico.

Mariale Acosta llevó a Miss Universo la famosa rana de Kölbi

La especie elegida para el vestuario, cuyo nombre científico es Agalychnis callidryas,habita en los bosques húmedos de Costa Rica y se ha convertido en un ícono de la biodiversidad y el turismo nacional.

Con esta apuesta, la delegación tica buscó proyectar una imagen fresca y ligada a la riqueza natural que caracteriza a Costa Rica ante millones de espectadores.

Un diseño mexicano lleno de color y detalles

El diseñador Valencia Gonzaga apostó por una propuesta teatral y volumétrica que llamara la atención desde cualquier ángulo del escenario.

En lugar de limitarse a un vestido convencional, incorporó una estructura trasera de gran tamaño que enmarcaba la silueta de Acosta y resaltaba los rasgos característicos del anfibio.

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Además, el contraste entre los tonos verdes del traje y los pétalos rosados aportó luminosidad y movimiento durante su recorrido por la pasarela.

El certamen continuará con la competencia preliminar este domingo 22 de noviembre, mientras que la gran final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre.