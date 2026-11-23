La espera está por terminar para los seguidores de Mariale Acosta, representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, quien este martes 24 de noviembre participará en la gran final del certamen de belleza.

La edición número 75 de Miss Universo se celebrará en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde se conocerá a la nueva ganadora de la corona.

Para los costarricenses que desean seguir la participación de la candidata nacional, la transmisión estará disponible tanto por televisión como por Internet.

Mariale Acosta representará a Costa Rica en la gran final de Miss Universo 2026, este martes 24 de noviembre. (Chatgpt/Chatgpt)

¿A qué hora comienza la final de Miss Universo 2026 y dónde ver enCosta Rica?

La gala está programada para las 8 p.m., hora de Puerto Rico, lo que equivale a las 6 p.m. en Costa Rica.

Sin embargo, la programación de transmisión local también señala las 6:40 p.m. como horario de referencia para la cobertura.

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Por eso, quienes no quieran perderse ningún detalle pueden estar pendientes desde las 6 de la tarde.

La final podrá seguirse en Costa Rica por ¡OPA! (canal 38).

También estará disponible en Internet mediante la transmisión del canal en su sitio oficial:

https://genteopa.com/envivo

Para otros países de América Latina, las opciones anunciadas incluyen Telemundo Internacional, mediante televisión por cable, y Universal+, por streaming.

En Estados Unidos, la cobertura estará disponible en Telemundo y Peacock en español, además de NBC en inglés.

La representante costarricense llega a esta etapa después de sus presentaciones en la competencia preliminar, donde recibió numerosos aplausos del público.

Durante esa jornada, Mariale Acosta también lució un vestido lila inspirado en la guaria morada, flor nacional de Costa Rica.

Ahora, la atención estará puesta en conocer si la candidata nacional logra avanzar entre las participantes seleccionadas durante la gala definitiva.