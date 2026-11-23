Mariale Acosta lució un traje de noche inspirado en la orquídea emblemática de Costa Rica en la preliminar de Miss Universo 2026 (redes/Instagram)

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, estuvo presente en Puerto Rico para acompañar a Mariale Acosta en uno de los momentos más importantes de su participación en Miss Universo 2026: la competencia preliminar.

Desde allá, Ramírez conversó con una de las presentadoras del programa SeViveLa, del canal ¡Opa!, y no escondió su emoción por lo que vio en el escenario.

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La directora destacó la evolución que ha tenido Mariale desde que fue coronada como representante costarricense hasta su presentación en la preliminar.

“Ha sido una evolución que creo que mis palabras se quedan cortas para describir lo que hemos visto en el escenario. Creo que la mujer costarricense sabe muy bien lo que quiere, dónde está y trabaja por eso”, expresó.

Pero hubo un detalle de la noche que también se le quedó grabado en el corazón. Según contó, Mariale no solo demostró determinación, sino también empatía y solidaridad con las demás participantes.

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica, está en Puerto Rico apoyando a Mariale Acosta. (redes/Instagram)

Ramírez hizo referencia al abrazo que la tica le dio a miss Francia, un gesto que para ella representa mucho más que una simple muestra de cariño.

“Hoy nuestra reina lo demostró dándole un abrazo a miss Francia. No lo pensó ni un momento y dijo: ‘Aquí estamos para apoyarnos entre todas’”, comentó.

Para Yessenia, Miss Universo no se trata únicamente de participar y buscar una corona, sino también de demostrar sororidad y apoyo entre mujeres.

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Además, adelantó que Miss Universe Costa Rica prepara muchas sorpresas para el 2027 y aseguró que seguirán trabajando para que las representantes nacionales tengan un impacto cada vez mayor en el certamen.