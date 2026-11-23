Mariale Acosta volvió a llamar la atención durante la preliminar de Miss Universo 2026, esta vez con un elegante vestido lila que llevaba un significado muy especial para Costa Rica.

La representante nacional apareció en la pasarela de traje de noche con una creación de un diseñador vietnamita, cuyo color fue elegido como homenaje a la guaria morada, flor nacional costarricense.

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La tica se mostró feliz, radiante y muy segura durante su recorrido por el escenario, mientras los asistentes respondían con numerosos aplausos.

Un vestido inspirado en la flor nacional de Costa Rica

Mariale Acosta lució un vestido rosado en la gala preliminar. (Miss Universo CR/Cortesía)

El tono del vestido no fue una elección casual.

El tono lila representó un homenaje a la guaria morada, una de las flores más reconocidas del país y símbolo nacional.

De esta manera, Acosta incorporó un elemento de la identidad costarricense a su presentación de gala, sin necesidad de recurrir a un traje típico.

El diseño fue elaborado por un creador vietnamita, aunque no se ha facilitado su nombre.

“Luce una creación inspirada en la orquídea emblemática de nuestro país, donde cada flor y cada detalle representan la elegancia, la gracia y la riqueza natural costarricense.Una propuesta que rinde homenaje a la belleza de la mujer de Costa Rica y lleva nuestra identidad al escenario de Miss Universe 2026″, informó la organización.

Mariale Acosta mostró seguridad en la pasarela

Además del atuendo, otro de los aspectos que destacó durante la gala fue la actitud de la representante tica.

La candidata caminó por la pasarela con una gran sonrisa, proyectando seguridad y disfrutando el momento.

Su aparición estuvo acompañada por numerosos aplausos del público, que se hicieron escuchar mientras lucía el diseño lila.

La presentación formó parte de la competencia preliminar, celebrada este domingo 22 de noviembre, una etapa importante antes de la elección de la nueva Miss Universo.

Costa Rica espera la gran final de Miss Universo 2026

La participación de Mariale Acosta con el vestido inspirado en la guaria morada se suma a sus intervenciones durante la jornada preliminar.

La representante nacional también había recibido una fuerte respuesta del público cuando anunció el nombre de Costa Rica al inicio de la actividad.

Ahora, la atención se concentra en la gran final del certamen, programada para el martes 24 de noviembre, cuando se conocerá a la ganadora de la corona.