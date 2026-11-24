El gran amigo de Mariale Acosta, David Ulloa, actor costarricense radicado en México, fue uno de los pocos que había visto el traje de fantasia antes del concurso. (redes/Facebook)

El actor David Ulloa le dedicó unas palabras llenas de cariño y admiración a Mariale Acosta, horas antes de que la costarricense se enfrente a la gran final de Miss Universo 2026.

El gran amigo de la modelo aprovechó la ocasión para recordar que hace cuatro años se conocieron y que desde aquel primer encuentro él estaba convencido de que ella llegaría a convertirse en Miss Universo.

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“Hace 4 años nos conocimos, ese día te dije que ibas a ser Miss Universe y acá estamos, a punto de gritar Costa Rica ante el mundo”, escribió.

Ulloa también destacó todo el esfuerzo que hay detrás de la preparación de Mariale y aseguró que, aunque muchas personas desconocen cuánto trabajo ha tenido que hacer para llegar hasta este momento, ella merece recibir el reconocimiento del público.

“No puedo explicar cuánto hemos tenido que hacer, porque el esfuerzo ha sido inimaginable, pero sí puedo decir cuánto te mereces que la gente te aplauda de pie, porque has luchado por mi país como muy pocos saben”, agregó.

Mariale Acosta y David Ulloa son muy cercanos y de hecho ella dijo que si gana a él sería a uno que llamaría para celebrar el triunfo. (redes/Facebook)

El actor cerró su publicación con una frase que refleja el orgullo que siente por la representante tica: “Hoy, pase lo que pase, para mí eres la reina del universo”.

Las palabras de David cobran especial significado por la cercana relación que ambos mantienen desde hace cuatro años. De hecho, en una entrevista anterior con La Teja, Ulloa había descrito su vínculo con Mariale como el de unos “novios sin serlo” y aseguró que ella es una persona muy especial en su vida.

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Ahora, mientras Costa Rica tiene los ojos puestos en la gran final del certamen, Mariale cuenta con uno de sus mayores admiradores alentándola desde casa.