Mariale Acosta abrió su corazón a menos de 24 horas de la gran final de Miss Universo y compartió un mensaje cargado de emoción, fe y orgullo por sus raíces.

Miss Universe Costa Rica 2026 publicó un extenso mensaje en Instagram en el que recordó los miedos con los que comenzó este camino, habló de las barreras que enfrentó por ser una mujer negra e hija de migrantes y expresó su sueño de verse con la corona universal.

Mariale Acosta se sinceró a horas del Miss Universo 2026. (Instagram/Instagram)

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La tica disputará este martes 24 de noviembre la posibilidad de darle al país su primera corona de Miss Universo, un objetivo con el que viajó a Puerto Rico el pasado 1.° de noviembre.

Mariale Acosta habló de las barreras que enfrentó

La reina de belleza reconoció que al inicio del proceso tuvo miedo, pero decidió creer en sí misma y en lo que podía lograr por Costa Rica.

“Muchas veces me hicieron creer que ser hija de migrantes, mujer negra y costarricense limitaría mis posibilidades. En algún momento casi lo creí. Hoy entiendo que nada de eso me limita”, escribió.

Acosta también expresó que le llena el corazón pensar que su participación pueda inspirar a niñas afrolatinas que buscan verse representadas en plataformas internacionales.

Mariale Acosta durante la competencia en traje de baño de la preliminar. (Instagram MU/Instagram MU)

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El mensaje con el que llamó a los ticos a creer en Costa Rica

En su publicación, Mariale aprovechó para hacer una reflexión sobre el orgullo nacional y pidió a los costarricenses valorar más el talento, la cultura y las tradiciones del país.

“Siempre he creído que los costarricenses merecemos vivir la alegría de ganar un mundial, celebrar medallas olímpicas, ver a nuestros artistas conquistar escenarios internacionales y, por supuesto, ganar un Miss Universo”, manifestó.

La representante nacional también agradeció a Dios, a su familia, a sus amigos y a la organización que le dio la oportunidad de competir en el certamen.

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Mariale Acosta en su desfile del traje de fantasía. (Instagram MU/Instagram MU)

¿Qué dijo Mariale antes de la gran final?

Aunque dejó claro que aceptará con humildad el resultado que le corresponda, la costarricense aseguró que mantiene intacta su fe y la convicción de que el país puede alcanzar grandes cosas.

“Mañana (martes 24), con humildad, aceptaré el lugar en el que Dios me quiera poner, pero con la fe intacta y la convicción de que los costarricenses somos capaces de conquistar cualquier escenario del mundo”, escribió.

La publicación cerró con un mensaje directo para el país que representa: “Los amo, Costa Rica”.

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