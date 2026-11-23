La ilusión de ver a Costa Rica coronada por primera vez como Miss Universo sigue viva y la representante nacional, María Alejandra “Mariale” Acosta, está cada vez más cerca de conocer su destino en el certamen de belleza más importante del mundo.

La tica viajó a Puerto Rico el pasado 1 de noviembre, con el objetivo de conquistar la corona de Miss Universo 2026, cuya gran final se celebrará este martes 24 de noviembre, a las 7 p. m., hora costarricense.

Mariale Acosta lució así en la pasarela de traje de noche de la gala preliminar del Miss Universo, este domingo. Fotografía: Instagram Miss Universe. (Instagram MU/Instagram MU)

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Tras las competencias de entrevista con el jurado, traje de fantasía y gala preliminar, y en la víspera la noche de elección y coronación, el momento de hacer pronósticos llegó.

La Teja conversó con los missólogos costarricenses y directores de concursos de belleza Basilio Quesada y Adriano Núñez, quienes analizaron el desempeño de la costarricense y contaron hasta dónde creen que podría llegar.

Ambos coinciden en que Mariale ha hecho un buen papel, aunque tienen distintas expectativas sobre su posible clasificación.

Basilio Quesada la ve entre las 10 mejores

Para Basilio Quesada, la costarricense ha sabido aprovechar la concentración en Puerto Rico y ganarse el cariño del público, así como el respeto de missólogos internacionales.

“Ha hecho un excelente papel a lo largo del proceso desde que llegó a Puerto Rico y se ha perfilado como una de las favoritas. Ella ha tenido un desempeño más destacado, le ha gustado mucho a la gente y creo que tiene muy buena proyección”, comentó.

Quesada considera que la seguridad de la tica ha sido uno de sus principales atributos y que merece avanzar a las rondas finales. Incluso, se animó a colocarla entre las 10 mejores candidatas.

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“Debería estar entre las finalistas. La ubico hasta en un posible top 10”, afirmó.

Basilio Quesada es un reconocido missólogo y director de concursos de belleza de Costa Rica. Fotografía: Archivo GN. (J Navarro)

Además, el experto destacó la facilidad con la que la costarricense se ha relacionado con las otras participantes y su comportamiento durante la concentración, aspectos que considera favorables para sus posibilidades.

Sin embargo, también señaló algunos detalles que le habría gustado ver diferentes en las competencias previas.

El traje típico y la preliminar: los puntos por mejorar

Uno de los aspectos que Quesada analizó fue el traje típico de Mariale, una propuesta que considera una obra de arte pero que, a su criterio, tenía demasiados elementos.

“Creo que deberíamos pensar en trajes típicos llamativos, pero no tan incómodos. El traje típico es una obra de arte, pero en mi caso sobraba la flor”, explicó.

Sobre la competencia preliminar, reconoció que esperaba una pasarela con mayor fuerza. Aunque le gustó el vestido de noche que utilizó la tica, consideró que el diseño azul que lució en una gala anterior habría tenido un impacto mayor.

Pese a esas observaciones, Quesada mantiene su confianza en la costarricense y considera que su seguridad y capacidad para hablar frente al público podrían marcar la diferencia si consigue avanzar.

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Adriano Núñez pronostica una clasificación para Mariale

Por su parte, Adriano Núñez, de Adriano Models, también considera que la herediana tiene posibilidades de avanzar, aunque su pronóstico es más conservador: la ubica en un top 15.

Para Adriano Núñez, Mariale Acosta debe suavizar sus gestos faciales para la gala final de Miss Universe, este martes. En la foto, la tica luce su cuerpo en la pasarela de traje de baño de la gala preliminar. Fotografía: Instagram Miss Universe. (Instagram MU/Instagram MU)

“Yo la veo muy bien porque ella tiene muchísima fuerza, está muy bien preparada y tiene muchas ganas, que a muchas (excandidatas costarricenses) les ha faltado por años. Tiene muchos factores a favor y el público la apoya muchísimo”, manifestó Adriano.

Destacó que la experiencia de Mariale ha sido una ventaja importante, pues le ha permitido prepararse con anticipación y construir una estrategia para la competencia.

A su criterio, la oratoria, la presencia en redes sociales y la empatía con las demás candidatas también juegan a favor de la tica.

“Esos aspectos juegan a favor. Un certamen de belleza no es solo la participación, sino también la estrategia. Llevarse bien con todo el mundo y tener esa empatía de reina puede ayudar a conseguir un buen resultado”, señaló.

Aunque considera que Mariale tuvo una buena participación en la preliminar, Núñez cree que todavía puede pulir algunos detalles para destacar en la noche decisiva.

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Mencionó que le gustaría verla con una expresión más suave y sonriente durante la pasarela en traje de baño. En cuanto al vestido de gala, destacó la elegancia y la ejecución, aunque preferiría una propuesta más tradicional, con brillo, transparencias y una cola llamativa.

Adriano Núñez dirige varias franquicias de concursos de belleza en Costa Rica, entre esas la del Miss Grand Costa Rica. Fotografía: Archivo GN. (Jose Cordero/José Cordero)

Una competencia muy reñida

Los dos missólogos reconocen que Miss Universo 2026 tiene un nivel muy alto y que la competencia será difícil. Entre sus favoritas mencionaron a representantes como Venezuela, Francia, Filipinas y Puerto Rico, aunque cada uno tiene sus propias candidatas destacadas.

Quesada considera que Costa Rica merece estar entre las cinco mejores, pero advierte que el peso de la banda nacional puede influir en el resultado frente a países con una larga tradición en los certámenes.

Núñez, por su parte, afirma que el país sigue en un proceso de crecimiento y confía en que la preparación de Mariale le permita dar un nuevo paso en el escenario universal.

Mariale Acosta (última de izq. a der.) durante su presentación en la gala preliminar del Miss Universe, celebrada este domingo en Puerto Rico. Fotografía: Instagram Miss Universe. (Instagram MU/Instagram MU)

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Por ahora, los expertos ven motivos para ilusionarse, pero advierten que nada está asegurado para la abanderada costarricense.