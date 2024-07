Así se veía Charlyn López a los 20 años y a días de convertirse en mamá

Charlyn López tiene 34 años y es una mujer bellísima. (Instagram)

La belleza de Charlyn López ha sido de toda una vida, según lo evidenció su propio esposo, Pablo Ramírez, en una foto que compartió en sus redes este martes.

En la imagen, la presentadora de Repretel tiene 20 años y está a pocas semanas de dar a luz a su primer hijo Pablo, quien cumplirá 14 años el próximo 26 de octubre.

Precisamente, el esposo de Charlyn compartió ese recuerdo enmarcado en ese especial momento que vivían como pareja, cuando aún eran bastante jovencitos.

“Hoy me sale un recuerdo de hace algunos añitos. A días de que naciera Pablito. Juventud no me dejes”, escribió Ramírez en la publicación que la modelo también compartió en sus historias.

Charlyn López a sus 20 años y embarazada de su primer hijo. (Instagram)

“¡Qué juventud!”, escribió López, de 34 años, al ver ese recuerdo, que la mostró embarazada, en la flor de la juventud y muy hermosa.

Charlyn y Pablo se enamoraron desde muy jóvenes y rápido se convirtieron en papás; sin embargo, eso no impidió a la orotinense cumplir sus sueños de ser reina de belleza (se coronó en el 2017 Mrs Universe Costa Rica), modelo y presentadora de televisión.

La pareja se casó el 18 de febrero del 2012 y poquito más de un año después se convirtieron en papás por segunda ocasión, esta vez de Alissa, quien ya tiene 11 años.

Charlyn es en la actualidad una de las principales figuras de Repretel, televisora donde trabaja como presentadora de Giros y de la sección de espectáculos de Noticias Repretel.

Además, desde hace unos años para acá es ficha infaltable en las transmisiones de fin y principio de año de la televisora de La Uruca.