Así se veía Charlyn López cuando quedó entre las siete señoras más bellas del universo

Charlyn López es, en la actualidad, uno de los rostros más populares de Repretel. (Instagram)

Charlyn López recordó, de una manera muy especial, la vez que quedó entre las siete mujeres más bellas del universo en un certamen donde hubo 85 participantes.

La deslumbrante presentadora de Repretel participó en el 2017 en el concurso Mrs. Universe, tras ganar, ese mismo año, el Mrs. Universe Costa Rica.

LEA MÁS: Charlyn López, presentadora de Informe 11, cuenta todo lo que le dejó ganar un concurso belleza

Este sábado, la vecina de Orotina desempolvó dos lindas fotos de la vez que representó al país en ese certamen de belleza, que ese año fue en Sudáfrica.

“Hoy (este sábado) hace siete años en Sudáfrica. Puesto 7 de 85 países”, escribió la simpatiquísima modelo en la historia que compartió en redes.

En una de las fotos, a Charlyn se le ve en un escenario y con micrófono en mano, como pronunciando un discurso; mientras que en la otra, está llegando a una actividad donde hay mucho público esperando a las participantes.

Precisamente, hace algunos meses Charlyn había recordado en una entrevista con La Teja la vez que fue reina. En esa ocasión, destacó que participar en certámenes le cambió la vida por completo, pues la expuso públicamente y la llevó a la televisión.

Charlyn López recordó la vez que representó a Costa Rica en Sudáfrica. (Instagram)

LEA MÁS: Charlyn López presume resultados del arreglito estético que se hizo hace tres meses

“Esa corona me ayudó a ser una mejor mamá y me hizo más práctica y funcional con mis hijos. Por esa corona comencé a tener una vida laboral activa y empecé a dividirme en mil partes, porque la casa es el trabajo más demandante. Me aportó mucha seguridad a mí misma, muchísima, no puedo ni pensar en lo que era antes y ahora, porque ese certamen me hizo creerme merecedora de cosas buenas. Ahora me doy más valor y más importancia que antes”, refirió en setiembre pasado.

López es, actualmente, una de las figuras más populares de Repretel, donde trabaja desde el 2018 y se afianzó aún más a la televisora este año como presentadora de Giros y del segmento de entretenimiento de Noticias Repretel.