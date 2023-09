Charlyn López, presentadora de Informe 11, cuenta todo lo que le dejó ganar un concurso belleza

Charlyn López tiene 33 años y su rostro es bastante familiar en el país porque es presentadora de Repretel. (Instagram)

La corona del Mrs. Universe Costa Rica, que ganó en el 2017, le cambió para siempre la vida a la guapa presentadora de televisión y modelo, Charlyn López.

Según ella, en su mente siempre estuvo la idea de participar en el Miss Costa Rica, pero como se convirtió en mamita a sus 20 años y se casó poquito tiempo después, esa posibilidad se le fue de las manos.

LEA MÁS: Presentadora de Repretel jamás olvidará a lo que se atrevió la primera vez que desfiló un 15 de setiembre

Para su sorpresa, varios amigos se valieron de su belleza y ángel para las cámaras y a escondidas la inscribieron en el certamen para señoras del que, al final de un intenso proceso, se quedó con el primer lugar contra todo pronóstico, incluido el de ella que no tenía ni una pizca de experiencia.

Esa corona marcó un antes y un después en la vida de Charlyn López, quien recordó para La Teja todo lo que le hizo a su vida el título de belleza que le dio la oportunidad de competir en Sudáfrica y quedarse con la sétima posición de la señora más linda del universo, frente a 80 participantes.

Ser una mamá más práctica y funcional (actualmente ella tiene dos hijos de 13 y 10 años) y comenzar a trabajar activamente son solo dos de las cosas que destaca esta vecina de Orotina, de 33 años, que cambiaron en su vida tras el certamen.

“Principalmente, esa corona me ayudó a ser una mejor mamá y me hizo más práctica y funcional con mis hijos. Por esa corona comencé a tener una vida laboral activa y empecé a dividirme en mil partes, porque la casa es el trabajo más demandante”, dijo López.

LEA MÁS: Presentadora de Repretel despide la semana sin mucha ropa

Charlyn considera que el título de Mrs. Universe la puso a bretear bastante porque fue precisamente un año después de coronarse en ese reinado que ella comenzó a trabajar en Repretel y le comenzaron a llover contratos como modelo.

En la televisora de La Uruca, la alajuelense llegó en el 2018 como presentadora de Las tardes del 6, franja donde introducía los nuevos capítulos de programas como “Lo que callan las mujeres”, “Como dice el dicho” y “La rosa de Guadalupe”.

Y de ahí, su presencia en esa televisora comenzó a ser recurrente en otros programas. En la actualidad, Charlyn es presentadora de Informe 11: Las Historias, donde cubre los cinco meses de licencia de maternidad de Lussania Víquez, y también es parte del elenco de Toros del 6.

En el 2017, Charlyn López se coronó como Mrs Universe Costa Rica.

Mejor mujer

Pero además del plano familiar y laboral, Charlyn destaca el impacto que tuvo en ella la corona de belleza, pues la hizo una mejor mujer.

“Me aportó mucha seguridad a mí misma, muchísima, no puedo ni pensar en lo que era antes y ahora, porque ese certamen me hizo creerme merecedora de cosas buenas. Ahora me doy más valor y más importancia que antes”, enfatizó López.

LEA MÁS: Modelo Charlyn López reconoció que vive un sueño hecho realidad

Charlyn aclara que nunca tuvo problemas de autoestima, pero sí reconoce que el certamen le dio una seguridad de sí misma distinta a la que sentía tener antes, por eso agradece tanto ese proceso y toda la transformación que hizo en ella.

“Había ciertas inseguridades en mi vida, como en la expresión oral, en llegar a un lugar y que me volvieran a ver, en cómo me vestía para llamar la atención lo menos posible, porque estaba muy dedicada a ser mamá, pero ya luego me encontré con este ambiente que me encanta.

“La gente piensa que es un medio difícil (el modelaje, la televisión), pero todo esto es como uno lo quiera ver y sobrellevar. Gracias a Dios me ha ido muy bien y he contado con compañeros increíbles que me han echado porras cuando las necesito”, afirmó.

Charlyn López se integró a Repretel en el 2018.

LEA MÁS: Charlyn López regresa a Repretel

Si bien, antes del 2017 el rostro de Charlyn era desconocido para muchos, a estas alturas de la vida no solo tiene una gran popularidad en el país; sino que con su belleza y naturalidad engalana la pantalla de Repretel y con su sensualidad seduce en sesiones fotográficas que roba más de un suspiro cuando ella las comparte en sus redes sociales.