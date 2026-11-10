Así se vio a Ignacio Santos en su última aparición pública antes de ser hospitalizado

El periodista se ha mantenido alejado de las cámaras desde su salida de Telenoticias. (Rafael Pacheco Granados)

El periodista Ignacio Santos Pasamontes, de 64 años, se encuentra hospitalizado en condición delicada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital CIMA, en Escazú, esto tras meses lejos del ojo público.

El exdirector de Telenoticias se ha mantenido alejado de las cámaras desde su salida del noticiero, el pasado 17 de febrero de 2026. El comunicador tampoco cuenta con redes sociales públicas, por lo que sus apariciones han sido poco frecuentes.

Tras conocerse el final de su relación sentimental con Nancy Dobles, Santos volvió a llamar la atención a finales de setiembre por un video que circuló ampliamente en redes sociales.

Así fue la última aparición pública conocida de Ignacio Santos

El 27 de setiembre de 2026, la creadora de contenido Eli León, venezolana nacionalizada costarricense, compartió un video humorístico junto al periodista.

En la grabación, ambos aparecieron sonrientes mientras utilizaban la frase viral: “Así farmeamos aura en Costa Rica”.

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La publicación generó numerosos comentarios y especulaciones sobre la relación entre ambos, debido al perfil reservado que Santos ha mantenido desde su salida de la televisión.

La influencer respondió posteriormente a las reacciones y comentarios que surgieron alrededor del video.

Desde aquella publicación del 27 de setiembre, no se ha conocido otra aparición pública del exdirector de noticias.

Por ahora, la información suministrada indica que Ignacio Santos permanece hospitalizado en condición delicada, sin detalles adicionales sobre las causas de su internamiento.

Eli León apareció sonriente junto a Ignacio Santos en el video que generó numerosas reacciones. (Captura/Captura)