Así será la despedida del querido músico costarricense “Sueñito”

El músico Víctor Hugo Solano “Sueñito” falleció a los 75 años. (redes/Cortesía)

Tras darse a conocer este lunes el fallecimiento del músico costarricense Víctor Hugo Solano Garita, conocido cariñosamente como “Sueñito”, su familia informó cómo será la despedida del querido artista nacional.

Según indicó su hija, la timbalera Grettel Solano, el cuerpo del reconocido músico estará siendo velado este lunes a partir de las 6 p. m. en la funeraria Valle de Paz, ubicada en La Sabana.

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Además, explicó que no habrá funeral como tal, ya que su padre será cremado este martes.

La noticia de la muerte de “Sueñito”, a los 75 años, ha generado gran tristeza entre músicos y amantes de las orquestas nacionales, pues durante décadas fue uno de los artistas que puso a bailar a miles en salones y fiestas.

El músico Víctor Hugo Solano “Sueñito” formó parte de la orquesta Los Brillanticos. (redes/Cortesía)

El reconocido tumbero formó parte de importantes agrupaciones del país, entre ellas la recordada orquesta Los Brillanticos y La Sonora de los Ticos, donde se mantenía activo musicalmente.

Fue precisamente Grettel, conocida en el ambiente artístico como “Sueñita”, quien confirmó la lamentable noticia de su partida.

El músico Víctor Hugo Solano “Sueñito” será velado en una funeraria de La Sabana. (redes/Cortesía)

“Ya descansa en paz mi amado padre. Vuela, toca, baila y sonríe como siempre, pero hoy junto al Padre Celestial y en un mejor lugar”, escribió en sus redes.