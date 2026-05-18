Fallece querido músico nacional que puso a bailar a muchas generaciones

La música nacional está de luto nuevamente al darse a conocer este lunes 18 de mayo el fallecimiento del músico Víctor Hugo Solano Garita, conocido con mucho cariño en el ambiente artístico como “Sueñito”.

La triste noticia fue confirmada por su hija, la reconocida timbalera Grettel Solano, “Sueñita”, por medio de un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales para despedirse de su amado padre.

Víctor Hugo Solano Garita, conocido con mucho cariño en el ambiente artístico como “Sueñito” falleció a los 75 años. (redes/Facebook)

LEA MÁS: ¡Sueñita dijo “sí” en altamar! Grettel Solano se casó con su gran amor en un crucero

“Ya descansa en paz mi amado padre. Vuela, toca, baila y sonríe como siempre, pero hoy junto al padre Celestial y en un mejor lugar, estoy segura. Por siempre y para siempre mi amado”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Sueñito” era una figura muy querida dentro del ambiente musical costarricense y se mantenía activo como integrante de la orquesta La Sonora de los Ticos, agrupación que durante años ha puesto a bailar a miles de personas en diferentes salones, pero en especial en el Rancho Garibaldi.

El músico falleció a los 75 años, dejando un importante legado dentro de la música popular bailable costarricense y el recuerdo de quienes compartieron escenario, giras y presentaciones con él.

Víctor Hugo Solano Garita "Sueñito" encendía cualquier baile

La noticia ha provocado una gran cantidad de mensajes de cariño y apoyo para su familia, especialmente para Grettel, quien también ha seguido el camino musical de su padre y se ha ganado un nombre en el ambiente artístico nacional.

LEA MÁS: La músico Grettel Solano ya no está con Carlos Gutiérrez “Pitusa” y estrena nuevo amor

De momento, no se han dado a conocer sus honras fúnebres ni las razones de su deceso. Su hija informó el fin de semana que “Sueñito” estaba mal de salud y que solo un milagro lo levantaría de la cama.

Paz y fortaleza a su familia, colegas y amigos.