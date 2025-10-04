La músico Grettel Solano ya no está con Carlos Gutiérrez “Pitusa” y estrena nuevo amor

Carlos Gutiérrez, Pitusa, y Grettel Solano ya no son pareja, pero siguen trabajando juntos.

La relación amorosa entre los músicos Carlos Gutiérrez “Pitusa” y Grettel Solano, más conocida como “Sueñita”, se acabó, una vez más.

Sin embargo, esta vez la ruptura sí va en serio y ahora son solo colegas y compañeros de trabajo. Tanto así que Grettel ya tiene un nuevo amor y dice estar muy enamorada.

La integrante desde hace cinco años de La Solución, orquesta propiedad de “Pitusa”, contó a La Teja que ella fue quien terminó la relación hace casi cinco meses.

LEA MÁS: Pitusa papá fue operado de nuevo y por poco celebra su cumpleaños en el hospital

Grettel indicó que las razones por las que terminaron prefiere guardárselas, pero, igualmente, sigue trabajando con la orquesta de manera muy profesional y dejando lo personal a un lado.

“Yo fui la que terminé con la relación, pero necesito trabajar, entonces sigo en la orquesta”, mencionó.

Grettel Solano Rivera "Sueñita" y su nueva pareja Mario Saborío, quien es cantante y oriundo de Alajuela. (Cortesía/Cortesía)

Ellos también siguen trabajando juntos en su otro grupo, Pitusa Latino, que es propiedad de Solano y que creó en honor a Ronald Gutiérrez “Pitusa papá”, con el que tocan los domingos y lunes siempre en el Rancho Garibaldi.

La conguera, de hecho, nos confirmó que ya está en una nueva relación, que no se esperaba que se diera tan rápido, pero que el flechazo entre ellos fue tan certero que hasta quieren casarse.

LEA MÁS: Rónald “Pitusa” Gutiérrez reveló que fue operado mientras estaba despierto

Ahora es pareja del cantante Mario Saborío, quien se dedica a cantar en un crucero que anda por Bahamas y Estados Unidos, y a quien conoce desde hace años.

“Somos amigos desde hace 30 años, pero nunca había pasado nada así, como haberme visto él, porque yo siempre tenía pareja y él es superrespetuoso, pero esta vez estando yo en el barco le conté lo que había pasado y él me dijo que teníamos que hacer un dúo”, contó.

Hace unas semanas Mario vino de vacaciones y aprovecharon para crear juntos el dúo ‘Sol latino’ con el que están haciendo algunas presentaciones.

LEA MÁS: Operan a “Pitusa” y su hijo Carlos Gutiérrez revela nuevos detalles sobre su estado de salud

Grettel Solano contó que su pareja Mario Saborío es muy detallista y le pasa mandando rosas y mensajitos bonitos. (Cortesía/Cortesía)

En unos días su pareja deberá regresar al crucero, pero, según contó, en noviembre él cumple años y ya está planeando ir para celebrarlo juntos en altamar.

“Él tiene muchos años trabajando en cruceros, tiene un compromiso, es superprofesional y no quiere dejar al grupo; obviamente, no quería irse, pero el grupo depende de él como cantante y como líder, entonces no podía dejar a sus compañeros sin trabajo, Yo le dije que tranquilo que yo voy al barco cada vez que pueda y así”, mencionó Solano.

“Sueñita” está tan ilusionada con su nueva relación que dice estar pensando irse a trabajar con él al crucero o bien esperar que él termine su contrato para seguir trabajando con su dúo por todo el país.