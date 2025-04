Rónald “Pitusa” Gutiérrez reveló que fue operado mientras estaba despierto

El experimentado músico Rónald Gutierrez, mejor conocido como Pitusa, ya se recupera de su operación. (Alonso Tenorio)

El reconocido músico nacional Rónald Gutiérrez, más conocido como “Pitusa”, dice sentirse muy bien después de ser operado este lunes de una hernia en su ingle, pero lo que más le sorprende es que se la hicieran estando despierto.

El timbalero, de 85 años, se encuentra en el área de hombres del hospital Calderón Guardia y, según nos contó este martes, ya se pudo poner de pie y caminar un poco.

“Salí bien, casi no tengo dolor y ya puedo caminar bien. La operación fue un éxito, hay una nueva forma, no tuvieron que dormirme, estaba despierto. Cada vez que el doctor iba a pasar la cuchilla era ‘¡ay Dios!, que no me duela’, y no le duele a uno. Me duele por la parte de atrás, como del muslo para arriba, hasta la mitad casi de la espalda. Uno siente la mano del doctor y todo, pero no se siente el dolor", explicó.

El papá del también músico Carlos Gutiérrez, “Pitusa Jr.”, dueño de la orquesta La Solución, mencionó que la cirugía tardó unos 40 minutos y que, aunque ya lo habían operado años atrás del apéndice, nunca pensó que esta vez fuera de esta manera.

Rónald Gutiérrez es el papá del también músico Carlos Gutiérrez, dueño de La Solución. (Facebook/Facebook)

Don Ronald mencionó que hace cinco años le detectaron la hernia, pero que no le dolía, sino que le incomodaba. Según le dijeron los médicos, medía más de seis centímetros.

“Gran parte de la pelota la tenía al lado izquierdo de la ingle, ya casi me topaba todo y no podía casi ni orinar”, dijo.

Pitusa dijo además estar muy agradecido con las atenciones de los doctores y las enfermeras y que sus compañeros de cuarto han hecho que la estadía en el hospital sea más amena.

Otra curiosidad que nos contó es que se encontró en la biblioteca del hospital el libro “Las concherías” del escritor nacional Aquileo Echeverría y que pasa entretenido leyendo.

Posiblemente, este miércoles o bien el jueves le darán la salida para que sea su esposa Isabel Rivera, quien ahora lo chineé en casa hasta quedar puras tejas.