¡Sueñita dijo “sí” en altamar! Grettel Solano se casó con su gran amor en un crucero

Grettel Solano, integrante de La Solución, sorprendió a todos al aparecer vestida de novia en el crucero donde trabaja su ahora esposo, el cantante Mario Saborío.
La música, el amor y el mar fueron los testigos del romántico “sí, acepto” de la querida conguera, más conocida como “Sueñita”, tras casarse este miércoles a pocas semanas de iniciar su relación con el artista tico.
La integrante de la orquesta La Solución, propiedad de su expareja Carlos Gutiérrez “Pitusa”, compartió en sus redes sociales varios videos donde se le ve radiante, vestida de blanco y, aunque no dio muchos detalles, sí confirmó que se casó con Mario, quien labora como cantante en ese barco que recorre las aguas de Bahamas y Estados Unidos.
“Todo, todo me sirve a bien. Felizmente casada y hasta que Dios lo quiera, pero estamos seguros de lo que queremos y eso es lo importante. Te amo, Mario Saborío, gracias por elegirme y decir y hacer. Por querer una familia y querer entregarme nada más y nada menos que tu corazón y tu vida”, publicó ella.
Gran sorpresa
La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores de la agrupación, pues apenas hace unos meses Sueñita había contado a La Teja que había terminado definitivamente su relación con Pitusa, con quien vivió por años.
“Somos amigos desde hace 30 años, pero nunca había pasado nada porque yo siempre tenía pareja y él es muy respetuoso. Esta vez, estando en el barco, le conté lo que había pasado y me dijo que teníamos que hacer un dúo”, nos contó hace unos meses Grettel, refiriéndose al inicio de su historia con Mario.
De esa amistad nació Sol Latino, un dúo musical que los unió aún más y con el que ya habían hecho algunas presentaciones juntos cuando Mario estuvo en Costa Rica en sus vacaciones.
Según había contado la artista, el flechazo entre ellos fue inmediato.
“No me esperaba que pasara tan rápido, pero el amor llegó sin buscarlo. Él es muy detallista, me manda flores, mensajitos bonitos... y me hace sentir muy querida”, dijo en aquella entrevista.
Sin duda, Sueñita está viviendo su propia canción de amor, una que empezó con ritmo latino y terminó sonando con campanas de boda en altamar.