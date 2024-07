Así terminó Top Chef VIP, reality de Telemundo donde participó tico Gary Centeno

Gary Centeno fue parte de los participante de Top Chef VIP. (Instagram)

El final de Top Chef VIP se cocinó este lunes con la elección del gran ganador de esta temporada del reality de Telemundo, en el cual participó el tico Gary Centeno.

La gran final del programa se transmitió este lunes y, al final, la cantante y actriz mexicana Patricia Navidad se quedó con el primer lugar.

Gary celebró a Paty en sus redes sociales con una foto de ella, en la que le deseó “felicidades”, pues la artista mexicana fue dupla del tico durante una crucial prueba que lo encaminó a la semifinal del concurso.

El actor y bailarín costarricense estuvo a punto de disputar la final de Top Chef VIP este lunes, pero fue eliminado de la competencia el domingo.

“Me deja mucho, suelo ser muy explosivo, se notó mucho en el programa y creo que me ayudó mucho a contener mis emociones a la hora de explotar. Solo una vez me salí de mis cabales, que fue con el Niño, pero es que ya venía con mucha tensión de hace mucho; no fue solo ese día, fue una acumulación de todo y aprendí a controlar más a ese Gary. Aprendí mucho a cocinar, aprendí mucha técnica, muchos sabores nuevos, y ahora, a parte de la pasión que siento por la actuación, siento que encontré otra pasión, porque en verdad me encanta cocinar”, dijo Centeno a La Teja este lunes sobre el legado de participar en el programa.

Gary Centeno felicitó a Paty Navidad por su triunfo en Top Chef VIP. (Instagram)

A la final del programa llegaron, además de Navidad, el dominicado Víctor Florencio (Niño prodigio), el mexicano David Salomón y el español José María Galeano.