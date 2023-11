Así ven tres expertos los primeros días de Lisbeth Valverde en Miss Universo, ¿impresiona o no la tica?

Lisbeth Valverde, de 28 años, es la representante de Costa Rica en el Miss Universo 2023. (Instagram)

Lisbeth Valverde se está jugando el sueño de su vida desde el viernes pasado que llegó a El Salvador para la competencia del Miss Universo.

Ese certamen de belleza viene a ser la cereza en el pastel en los 10 años de trayectoria que tiene la costarricense en reinados y concursos de belleza, y su objetivo en la competencia internacional no es otra que ganar.

La miss Costa Rica 2023 lo ha dado todo en estos cinco días en el Miss Universo. Se le ha visto muy cordial con la prensa, el público y sus compañeras; y ha dado el golpe en la mesa de que allá no llegó a jugar, pues su belleza y simpatía la presume para arriba y para abajo.

Pero, ¿cómo avanza la tica en estos primeros días de competición? ¿Realmente ha impresionado tanto como para poner al país a soñar con el triunfo?

Tres expertos costarricenses en concursos de belleza y formación de reinas conversaron con La Teja e hicieron una radiografía de estos primeros días de la educadora especial, de 28 años de edad, en el concurso.

Desde su look y hasta su desempeño frente a cámaras y redes sociales fueron parte del escrutinio que hicieron Basilio Quesada, Gerson Jiménez y Adriano Núñez, los mismos que predijeron el triunfo de la vecina de Uvita de Osa en el Miss Costa Rica 2023.

El viernes pasado, Lisbeth Valverde viajó a El Salvador en medio de música folclórica y mucho cariño de amigos y familiares. (Instagram)

Estar alerta

“A Lisbeth se le ha visto muy desenvuelta, con una personalidad muy genuina, auténtica y carismática. No se ha visto fingida, ha sido elocuente para hablar y se ha desenvuelto muy bien. Tiene mucha proyección escénica y mucha empatía con las personas y ha logrado que los aficionados que llegan al hotel (donde están concentradas) la adoren. A todo el mundo le sonríe y ha ido subiendo como la espuma”, considera Quesada.

Basilio ve con muy buenos ojos la estrategia que está usando la costarricense de compartir lo más que pueda con candidatas que tienen “peso de banda” (favoritas por el país que representan), a fin de buscar proyección para ella.

“La banda de Costa Rica no tiene el peso de otras como la de Venezuela, Colombia o Puerto Rico, pero Lisbeth no tiene nada que envidiarles a ellas. Sí ha sido bastante estratégica en saber con quién posar, no como otras misses, que se quedan atrás por tímidas. Y es lo que uno siempre les recomienda a ellas, que se peguen a las favoritas porque, desgraciadamente, Costa Rica no tiene peso de banda, pero creo que ella está rompiendo con eso”, agregó.

Quesada confesó que lo que más le ha sorprendido de la tica durante este breve tiempo que tiene de competencia es que ha sabido brillar con luz propia.

“Es un imán que atrae”, expresó este experto, quien aconseja a la guapa costarricense no bajar la guardia porque la competencia está bien ruda.

Lisbeth Valverde ha deslumbrado en las diferentes actividades que ha tenido con el Miss Universo. (Instagram)

Muy querida

El empresario Adriano Núñez tiene varias coincidencias con Quesada, ya que desde su análisis, Lisbeth viene haciendo un buen trabajo y se está dando a querer bastante.

“Soy fan de Lisbeth. Me parece que ha hecho un trabajo muy bueno, ha salido muy hermosa y creo que debe seguir usando tacones bien altos por el impacto visual que causa. Lo que más me ha sorprendido de ella es el cariño que le tiene el público. Hace años no había una miss que el público quisiera así, tanto aquí como a nivel internacional, pero ver ese contacto que ha tenido con la gente me ha impresionado porque para mí, la actitud es más importante que cualquier otra cosa”, comentó el director de Adriano Models.

La única sugerencia que le hace Núñez a la tica es que no use más ropa de tonos rosas. “Se le ve lindísimo (el color) pero en una competencia internacional repetir tonos o vestuarios no debería ser lo correcto. Es mi único punto de mejora”, subrayó.

Lisbeth Valverde impresiona en el Miss Universo

Mucha seguridad

Gerson Jiménez no hizo su análisis considerando detalles estéticos de la costarricense, sino que sacó conclusiones por rasgos de su personalidad, que lo tienen bastante impresionado.

“Ella tiene una gran determinación y trabaja por lo que desea conseguir y es basado en eso que en este momento en la competencia internacional se desenvuelve con mucha seguridad, independientemente del peso de banda que tienen algunos países como Tailandia, Venezuela, México o Colombia.

“Cuando ella está al lado de alguna de esas candidatas se ve su desenvolvimiento con seguridad, pero no es esa seguridad aparente que muchas veces las candidatas intentan hacer, sino que es una seguridad real. Su comportamiento es genuino y eso, siento, le ha favorecido muchísimo para posicionarse en la mente de las personas”, afirmó Jiménez.

Los tres expertos son conscientes que la competencia del Miss Universo está fuerte, y que las candidatas centroamericanas llegan todas con grandes expectativas.

Lisbeth Valverde hizo sushi

Sin embargo, para ellos, Lis dio un paso al frente y camina con mucha firmeza a buscar la realidad de su gran sueño: la corona del Miss Universo. ¿Lo logrará? El 18 de noviembre nos daremos cuenta.