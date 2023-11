Miss Costa Rica nos contó cómo será su vestido y todo lo que llevará al Miss Universo

Lisbeth Valverde fue coronada Miss Costa Rica en agosto y desde entonces se está preparando para vivir este momento. (JOHN DURAN)

Lisberth Valverde Brenes ya tiene casi todo listo para partir este viernes 3 de noviembre rumbo a El Salvador donde el próximo 18 de este mes será el Miss Universo.

La miss Costa Rica 2023 nos contó algunos detalles de su vestido de noche y cómo se prepara para vivir uno de los días más inolvidables como reina.

- ¿Qué le falta y cómo se siente antes de irse al Miss Universo?

En estos momentos quedan detallitos finales, por supuesto, desde la coronación el 16 de agosto y hasta el momento, he tenido muchísimas clases de pasarela, de peinado, de maquillaje, expresión corporal, inglés y bueno, ahora estamos con los últimos detallitos, más que todo, afinando con los diseñadores nacionales e internacionales, porque llevo seis maletas.

- ¿Está viviendo en San José para poder cumplir con todos esos compromisos previos?

Desde el Miss Costa Rica me vine a vivir acá a San José, renté un apartamento por tres meses mientras sabía qué iba a pasar con el concurso y, ahora, que gracias a Dios gané, entonces alquilé por otros tres meses. En todo este tiempo llevo días de no ir a Uvita, me hace demasiada falta porque antes tenía un estilo de vida diferente, pues era en la playa y un poco más relajado, estoy tratando de acostumbrarme un poco a esa vida más acelerada y llena de compromisos.

- ¿Qué siente que tuvo que mejorar para el Miss Universo?

Algo que yo sentía personalmente que necesitaba practicar más era mi pasarela porque siempre hay detallitos de postura, de proyección, de la energía que se puede mejorar. Hace un tiempo estaba hablando con un diseñador de Bogatá, Colombia, que se llama Fernando Marín y él me ofreció viajar hasta allá para tomarme las medidas de un vestido que me quería hacer para la gala final y de paso me dijo que si quería me podía conseguir al mejor preparador de Latinoamérica, que se llama Fabián Chacón. Me fui sola una semana y Fabián me hizo un diagnóstico y me empezó a explicar junto con teoría de un libro cómo se debe visualizar uno, la energía que hay que proyectar e inclusive qué hay que pensar al momento de caminar sobre una pasarela porque no todo el tema es físico sino también mental.

Lisbeth espera que todo el pueblo de Costa Rica la apoye e ingresen a la página de Miss Universo a dejar su voto en estos días previos a la final. (JOHN DURAN)

- ¿El traje de noche es de diseñador o lo eligió de una tienda?

Es de Fernando Marín, el diseñador colombiano. Con él me senté y me preguntó: “¿cómo se ve usted?, yo quiero que sienta el traje y que la represente”, entonces me quise enfocar en algo que represente a Costa Rica, que no puedo mencionar aún, pero es algo que nos representa ante el mundo y yo quería que realmente tuviera un significado para mí y para el país. El vestido lleva 15 bolsas de cristales, es decir, va bastante cargadito, está adecuado a las facciones del cuerpo y a mi color de piel, pensando también en el escenario, que resalte, que no se vaya a ver opaco o oscuro sino que brille demasiado.

- ¿Solo lleva ese vestido para la gala final?

Además, de él tengo el apoyo de Jesús Albarenga, que es un diseñador salvadoreño, que justamente mi viaje a El Salvador fue para visitar su atelier (taller), él me tiene también preparado un vestido en color fuerte, ya incluso me dio un par de vestidos para una presentación que tengo en Teletica y me va a dar seis vestidos más para la competencia de Miss Universo. También tengo el apoyo de un diseñador nicaragüense que se llama Harry Garay, él va hacerme algunos trajes más que todo para los desayunos y almuerzos.

Con ella viajará El Salvador todo su equipo de Miss Costa Rica, así como su mamá y su novio. (JOHN DURAN)

A veces ni puedo dormir de la emoción que siento, el entusiasmo y las ganas de ya estar ahí y gritar Costa Rica”. — Lizbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023

- ¿Qué no le puede faltar en esas seis maletas que lleva?

A mí no me pueden faltar zapatos bien altos. Los que me hizo Daniel del Barco son de 15 centímetros, con plataforma al frente, y nos sentamos a diseñar 10 pares específicos a mi gusto. Para mí es importante que el zapato sea grande porque me estiliza más el cuerpo y me hace sentir más cómoda a la par de chicas que miden hasta 1,85 metros (ella mide 1,72 metros). No me puede hacer falta el maquillaje, las planchas, las secadoras, para usar un look diferente y no verme siempre igual.

- ¿Llevará a algún amuleto?

En ese caso llevo un san Benito y un angelito de la guarda que me regaló Arnoldo Robert, el fotógrafo de Miss Costa Rica, es como para andarlo en cualquier parte y él me dijo que lo pusiera en el bolso o en la maleta para que siempre esté protegida y acompañada porque yo sí soy muy creyente.

Esta semana la Miss Costa Rica se ha hecho unos últimos chineos en su cabello, uñas y rostro para llegar radiante al Miss Universo. (Instagram)

- ¿Siente alguna desventaja al ir sin implantes de senos?

Yo realmente lo siento como una ventaja, en un mundo donde todo el mundo quiere ser el igual el que es diferente llama la atención, entonces me siento muy tranquila, parte de la belleza es sentirse cómoda en su propia piel y así es como yo me siento. He tenido muchas oportunidades de operarme, me han salido patrocinadores, me han preguntado, y entre más me dicen menos ganas me dan de ponerme. Además, soy demasiado atlética, juego voleibol de playa, hago mucho ejercicio y nunca he visto la necesidad, desde que estaba en los concursos de belleza jovencita nunca ha sido un impedimento para clasificar y ganar coronas internacionales. Así me amo, así me hizo Diosito y así gané Miss Costa Rica.