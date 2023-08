Mamá de la Miss Costa Rica: “Mis hijos siempre han aprendido a luchar y a pulsearla en lo que sea”

16/08/2023, San Jose, Estudio Marco Picado, Miss Costa Rica 2023, día de la coronación de la nueva Miss Costa Rica. (Jose Cordero)

Margoth Brenes Valerio, la mamá de Lisbeth Valverde la nueva Miss Costa Rica 2023, sintió una alegría enorme en su corazón cuando su hija quedó como la nueva embajadora de la belleza costarricense, la noche de este miércoles en el estudio Marco Picado, de canal 7.

A pesar de haber crecido en una familia de escasos recursos y ver que no siempre salía el sol, la nueva reina tiene a su mamita al lado, quien ha sido un pilar importante toda su vida y fue por eso que la quisimos conocer.

La mamita de Lis nos contó que estaba muy contenta con el triunfo de su hija, ya que en ocasiones anteriores había ganado otros concursos pero por diferentes circunstancias nunca había podido acompañarla, expresó que el poder estar con ella era un privilegio.

“Necesito que alguien me pellizque porque parece un sueño. Verla ganar y cumplir sus sueños para mí es una dicha enorme, en concursos pasados las circunstancias no me permitieron estar para ella, pero ahora es una alegría enorme la que siento en mi corazón”, dijo.

Margoth Brenes ha sido un pilar muy importante para Lisbeth Valverde. Foto:Fabiola Montoya

Así mismo nos contó que su hija se esforzó mucho para lograr su sueño. “Yo a veces la veía cansadita, pero ella es una luchadora, una guerrera, en todo sentido, es una mujer empoderada por todo lo que ha logrado hasta ahora”, añadió.

Valverde antes de realizar el casting había contado por medio de su cuenta de Instagram, que su niñez fue muy dura pero gracias al esfuerzo de su mamita pudieron salir adelante.

Su madre nos contó que efectivamente ella ha hecho el papel de padre y madre para sus cuatro hijos y que por eso les ha costado mucho, pues en la parte económica ha sido complicado.

“Con platica no hemos podido mucho, pero siempre la hemos apoyado con mucho amor, y el amor todo lo puede, siempre hemos estado ahí dándole todas las buenas vibras. Me ha costado mucho, yo no soy profesional, soy ama de casa, pero me siento satisfecha porque lo que he hecho lo hice bien, y ahora veo reflejado todos los frutos del esfuerzo”, expresó Margoth, quien también es madre de la periodista Janeth Valverde, de Telenoticias.

Brenes comentó que ella veía el gane de Liz como un regalo extra en celebración al Día de la Madre.

“Para mí esto es un regalo, Liz es una chiquilla muy linda, siempre logra lo que quiere”, dijo su mamá.

La nueva Miss Costa Rica Lisbeth Valverde y su mamá. Foto: Fabiola Montoya

Para su mamita, encomendar a Liz con Dios es muy importante y nos contó que así lo ha hecho en cada pasó que da su hija.

“Cuando va a otros concursos va en compañía de Dios y siempre le pido que llegue con bien donde vaya”, comentó.

Doña Margoth nos dijo que el sueño de Liz y el de cada uno de sus hijos es el de ella también, pues contó que siempre se ve reflejada en ellos.

Agregó que Lis siempre se mantuvo positiva y que su hija siempre le dijo la frase: “hay que creérsela”, además dijo que todo lo que estaban viviendo parecía irreal.

Margoth contó que sus hijos siempre aprendieron de ella ya que ella nunca se ha dado por vencida y le ha puesto bonito al trabajo.

LEA MÁS: ¡Tenemos nueva reina! Ella es Miss Costa Rica 2023

“Yo llevaba a Liz de seis meses a coger café con sus hermanos, la dejaba cuidando con uno de mis hijos en una sobre cama y cuando llegaba los encontraba bien dormidos, mis hijos han aprendido a luchar y a pulsearla en lo que sea”, dijo Brenes.