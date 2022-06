Así vivieron los participantes el debut de Gustavo Rojas en ¿Quién quiere ser millonario?

Gustavo Rojas imprimió su sello en su debut en ¿Quién quiere ser millonario?. Cortesía.

Un participante no le hizo caso a la sugerencia que le dio Gustavo Rojas y se fue para la casa sin plata, a otro le ganaron los nervios, mientras que otra quedó encantada con el trato amable del experimentado actor durante su debut esta noche en ¿Quién quiere ser millonario?

Este martes el actor y abogado estuvo por primera vez en frente de la silla caliente para sustituir al lesionado Ignacio Santos y si bien el inicio le costó un poquito, luego sacó su colmillo e hizo entretenido el paso de dos de los tres concursantes por el espacio de trivias de Teletica.

Decimos que dos porque el primero en concursar fue don Humberto Hernández, quien solamente llegó a participar y vivir la experiencia de salir en tele, pues a la tercera pregunta se equivocó. Él rechazó usar alguno de los comodines y se fue para la casa con las manos vacías y la frustración por haber perdido una gran oportunidad.

Fue un extraño inicio para Gustavo, quien a pesar de eso intentó mantenerse sobrio, siguiendo la línea del programa.

Angelo López se llevó solamente cinco tejitas en , ¿Quién quiere ser millonario?

Después fue el turno Ángelo López, de 25 años, quien llegó a la pregunta 6, que era una de deportes, como no tenía mucho conocimiento del asunto, prefirió cambiarla por una que quizá para él era más fácil, pero los nervios jugaron en su contra y también falló.

La pregunta fue: “-¿Cuál de los siguientes animales tiene ecolocalización?”.

A lo que el participante se puso a dudar entre el delfín y la danta y optó por la última, pero no era la respuesta correcta.

El vecino de Paso Ancho tenía pensada la estrategia de leer bien a don Ignacio Santos, pues muchos participantes y televidentes aseguran que se convierte en una especie de comodín extra si se llega a interpretar cada una de sus reacciones. Sin embargo, el plan cambió con la inclusión de Gustavo.

“Quería conversar bien con don Ignacio porque él da algunas pistas y trata de que los participantes avancen todo lo que se pueda y don Gustavo fue diferente, tuvo algunos problemas técnicos al inicio, pero sé que hizo lo mejor que pudo Sí fue muy distinto porque era la primera vez, pero más bien demuestra el profesionalismo que tiene y sus años de experiencia”, señaló López.

Al final, López se terminó llevando quinientos mil colones, que había obtenido luego de superar la primera zona segura.

Alexandra Ávila terminará su participación en ¿Quién quiere ser millonario? la otra semana.

Por su parte, Alexandra Ávila, de Zapote, valoró mucho el gran trato que recibió del conductor sustituto porque desde antes que iniciara el programa llegó a conversar con ella y la hizo sentir en confianza.

“Fue vacilón porque en la parte del maquillaje estuvimos hablando muy normal, como si nos conociéramos de todas la vida, yo digo que él es de los nuestros, con dichos de antes, muy humilde y vacilón.

Sí lo vi con nervios, pero compartimos bastante, me pareció una excelente persona, llevadora y ya en el programa lo noté más firme, fuerte, todavía con algunos detallitos porque no se sabe toda la dinámica, pero muy bien y profesional. Le metió su carácter, ojalá que no haya comparaciones con don Ignacio porque yo lo vi muy bien”, aseguró la participante.

Alexandra tendrá la oportunidad de compartir nuevamente con Tavo la próxima semana, pues cuando se preparaba para contestar la pregunta número 6, sonó la alarma de que el programa ya se había terminado. De momento había asegurado ¢600 mil.

La zapoteña agradece la confianza que le dio Rojas antes de que iniciara su participación, pues pudo llegar más relajada, sintiendo como si fuera una continuación de la conversación que habían iniciado antes.