Así vivió Shirley Álvarez la presentación de su hermana Natalia en Dancing with the Stars (Video)

Con el corazón en la mano, pero con el alma llena de orgullo, así vivió la presentadora Shirley Álvarez el baile de su hermana menor, la periodista Natalia Álvarez.

Naty fue la invitada de este domingo en Dancing with the Stars y bailó un merengue al lado del mexicano Erick Vázquez y la verdad demostró que no ha olvidado nada de lo que aprendió hace 11 años cuando participó en Bailando por un sueño.

Mientras la periodista de ESPN se meneaba, Shirley la veía con cara de orgullo y nostalgia. Pegó un par de gritos y les aplaudió cada uno de sus pasos.

