Teletica jala a figura de ESPN para que baile en Dancing with the stars

La periodista Natalia Álvarez se había ido de Teletica en 2018. Instagram

La periodista deportiva Natalia Álvarez regresará por primera vez a la que fue su casa, la pantalla de canal 7, desde que se fue a trabajar a ESPN México en 2018.

Ella no estará en la transmisión de algún partido de fútbol, sino en la pista de Dancing with the stars de este domingo.

La hermana de Shirley Álvarez será la bailarina invitada en esta sexta gala del programa y le tocará menearse junto al mexicano Erick Vásquez, que en la competencia es pareja de Kimberly Loaiza.

Naty contó en sus redes que anda toda adolorida y con algunos moretes en sus piernas por tanta ensayadera estos días.

Por cierto, la guapa comunicadora nos contó, a inicios de este año, que estaba solterita y que le habían renovado su contrato en ESPN por dos años más, pero por lo visto el amor volvió a tocar su corazoncito pues, según nos enteramos, anda de novia con un joven apasionado del ciclismo con el que sale a pedalear los fines de semana.

Pronto les contamos más de su nuevo galán.