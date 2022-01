Natalia Álvarez inició el año con nuevo contrato pero soltera

Natalia Álvarez había sido fichada por ESPN en el 2018 y se fue a vivir a México pero al inicio de la pandemia le tocó quedarse a trabajar desde aquí. Instagram

Este 2022 pinta bien para la periodista Natalia Álvarez, pues lo que le sobra ahora es trabajito, aunque en cuestiones del amor no le va muy bien.

La guapa recién renovó su contrato con la televisora ESPN, donde ya tiene tres años. Aunque al principio el trato era vivir en México, donde queda el canal por cable, ella continúa breteando desde su casa en Tiquicia porque debido a la pandemia no ha podido devolverse.

Conversamos con la presentadora, quien dice estar muy feliz con todos los cambias que ha experimentado durante estos años de pandemia.

– ¿Es cierto que renovó contrato con ESPN México?

Esa era una de las incógnitas, aunque desde un año antes uno ya estaba hablando y negociando, pero ya logramos renovar el contrato. Yo estoy muy contenta porque también en medio de todo el cambio sobre la forma de trabajo, de la metodología, uno se preguntaba, ¿qué irá a pasar?, ¿cómo se van a acomodar?, porque la empresa tuvo muchos cambios, pero por dicha se dio la propuesta, se dio la negociación y aquí seguimos.

– ¿Por cuánto tiempo renovó?

Al principio el contrato fue por tres años y esta vez fue por dos.

Con ayuda de su celular y un anillo de luz con trípode transmite su programa para ESPN México desde su casa. Instagram

– ¿La nueva negociación cuándo se dio?

A finales del año pasado y logramos terminar el año renovados. La verdad estoy muy contenta debido a la incertidumbre sobre cuándo regresaba, porque tenía fecha de regreso a México, que después se aplazó por la pandemia, y ahorita con esta variante ómicrom todavía estoy esperando noticias. Lo bueno es que no he dejado de trabajar.

– ¿Ya volvió con los dos programas al aire?

Seguimos con SportsCenter Centroamérica que es el que tenía desde el principio y tenía otro Sports Center 5, pero ese no ha regresado, al igual que otros programas. El canal no ha regresado a la programación habitual que tenía antes de la pandemia.



— "A pesar de la situación y del trabajar desde lejos ésta renovación representa confianza en mi trabajo", Natalia Álvarez

– ¿Sigue transmitiendo desde su cuarto o ya acondicionó algún rincón de la casa?

Desde el rinconcito de mi cuarto, con dos computadoras, el celular y así salgo en vivo (risas).

La pandemia nos ha cambiado mucho, en muchos aspectos, porque he crecido en lo personal, pero también a nivel profesional. Antes uno nada más llegaba al estudio a presentar, se encargaba de la información y las notas, solo llegaba y me ponía el micrófono, pero yo no revisaba si el micrófono estaba bien, si estaba cargado, si la luz está bien, si hay Internet, pero ahora sí. Empezando me daba mucho estrés, por si algo salía mal, si ladraba el perro o me quedaba sin Internet.

– ¿Y cuándo le tocaba regresar a México?

El año pasado, como a finales, pero al final no se dio. Algunos compañeros sí regresaron, pero van en grupos y solo por tres horas al canal.

La comunicadora ahora está muy empunchada con el ciclismo de ruta, deporte que practica junto a su hermana Shirley. Instagram

– ¿Con este nuevo contrato vienen nuevas responsabilidades o proyectos?

Bueno, la fe es seguir creciendo siempre dentro de la empresa, pero de momento todo sigue igual y seguimos esperando a ver qué va a pasar en este 2022. Uno siempre tiene la idea de crecer profesionalmente.

[ ESPN dejó que Natalia Álvarez regresara a Costa Rica por la cuarentena ]

– ¿Y ese nuevo contrato significa más platica?

Uno siempre ve las posibilidades y tira a mejorar en todo y a crecer en todo el sentido de la palabra, pero mejor hasta ahí la dejamos (risas).

– ¿Extraña México?

Extraño el estudio, la verdad es que sí extraño el estudio y extraño el programa como se hacía, porque al menos el de Centroamérica sí está muy bien posicionado porque el público centroamericano no estaba acostumbrado a recibir información de un canal internacional de su equipo o de sus figuras, entonces, extraño hacerlo como lo hacíamos antes.

Claramente es más cómodo desde la casa, pero siempre es más bonito desde el estudio.



— Primero por tres y ahora va por dos años más

Natalia dice estar disfrutando mucho el estar con su familia. Instagram

– Veo que la pandemia la volvió ciclista y que se ha dado gusto recorriendo el país...

Soy una ciclista pandémica (risas), con el debido respeto para los ciclistas de verdad, pero en el deporte siempre he estado y cuando trabajaba en Teletica Deportes me tocaba cubrir las carreras de ciclismo, las de montaña, y pensé que en algún momento lo intentaré. Yo estaba haciendo atletismo cuando me vine de México, de hecho me estaba preparando para mi primera media maratón allá, pero cuando me vine me prestaron una bicicleta y fui a darme unas vueltas a Cartago y me encantó, es un deporte que espero seguir haciendo hasta viejita.

[ Natalia Álvarez por fin nos enseña al hombre que le robó el corazón ]

– Regresar al país le ayudó a emprender, ya que ahora tiene hasta una tienda virtual con su hermana Shirley.

Sis Álvarez es un proyecto que teníamos hace algunos años, pero lo habíamos dejado de lado porque estábamos muy ocupadas y después me fui, pero ahora que he estado mucho más tiempo aquí nos hemos enfocado en fortalecerlo, es como el bebecito de nosotras y nos va muy bien.

– ¿Y cómo está su corazoncito?

Ese es otro cambio que se ha dado, estoy solita. Ahorita estoy tranquila y disfrutando de todo lo nuevo que hay en mi vida. Decidimos terminar en buenos términos desde el año pasado (risas).

– ¿Cómo siente que inició este nuevo año?

Inicié el 2022 muy agradecida, muy contenta y muy emocionada por lo que se viene y por los planes que tengo.