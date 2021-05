Me bajé del carro directo a cantar, nadie podía estar conmigo porque andaba sin mascarilla, aunque ya había salido negativa. Me dijeron que me subiera al escenario y cuando empezó a sonar la pista y me puse a cantar Marvin (Araya) y Debi (Nova) no entendían qué estaba pasando. A la mitad de la canción me pidieron que me devolviera, me dio un ataque de pánico, fue muy intenso, mi corazón palpitaba mucho, no tenía aire y estaba sola. Luego me dijeron que volviera a entrar a escena y traté de controlarme, pero llegué a cantar sin aire. Eso fue lo que más me criticaron, pero nadie sabía lo que había pasado.