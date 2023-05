Atim Roper aclara si vende o no contenido en OnlyFans

A Atim Roper lo está tentando OnlyFans. Instagram.

El exfutbolista de Saprissa, Herediano y otros equipos, Atim Roper aclaró si vende o no contenido en OnlyFans.

Resulta que a Atim lo embarcó el periodista René Barboza, quien lo vaciló en el programa VIS10N al ver en redes sociales unas fotos sexys del limonense, quien se conserva igual o mejor que cuando jugaba en primera, pues le pone bastante al ejercicio.

Roper le siguió la corriente y dijo que sí que le estaba yendo muy bien y que él no veía nada malo en hacerlo.

La Teja compartió esas palabras, sin embargo, al ver que mucha gente le estaba escribiendo y preguntando sobre el tema, Atim señaló que, de momento, no es algo que vea que tenga en sus planes.

“Yo no veo nada malo que la gente haga OnlyFans, pero mucha gente me escribió ofreciéndome cosas, pero a final de cuentas no lo tengo y a final de cuentas no pienso hacerlo”, afirmó a La Teja.

En su programa amplió un poco más: “Sin abrirlo ya han salido varios camaroncillos (risas). No, no, ya en serio, no tengo, la foto fue que la subí en Instagram, ahí es gratis. Fue que René confundió Instagram como OnlyFans”.

Atim señaló también que mucha gente fue muy grosera con él y que por eso, si algún día llega a abrirse la plataforma, mejor no leerá lo que dicen de él.

“Si lo abro al final de cuentas, no voy a leer comentarios porque a uno lo acribillan”, comentó entre las risas de sus compañeros.

Por aquello que se anime a hacerlo, dijo que tenía la autorización de la mamá, así que ya no hay nada que lo detenga, por si de verdad quiere abrirse un perfil y vender contenido privado, así como lo hace muchísima gente en el país y en el mundo.