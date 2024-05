David Meléndez es el chico “Rosado” y creativo de Repretel

David Meléndez Castro, mejor conocido como Rosado en Repretel, dice que la televisión le cambió la vida.

David Meléndez Castro llegó a trabajar hace tres años a Repretel y de la nada terminó saliendo frente a cámaras.

Este vecino de Guadalupe, de 30 años, es el encargado de poner a pensar y a veces hasta a batear a los periodistas deportivos en la sección “Entre cortes” que dan en el programa 120 Minutos.

Conozca un poco más de Rosado, como le dicen ahora sus nuevos compañeros.

- ¿Cómo llegó la oportunidad de entrar a Repretel?

Soy diseñador gráfico y antes trabajaba en una agencia publicitaria, siempre me ha gustado el deporte y desde que estoy carajillo practico fútbol y ahorita más adulto, cuando ya entré a la universidad, me incliné por el futsala y ahorita soy jugador de primera de futsala. Un amigo que estudió conmigo en la UCR me dijo que había una vacante en diseño gráfico en Repretel, él no había dicho que era para el área de deportes, solo que era para un programa que se llamaba Conexión, pero yo no lo asocié con Conexión fútbol y después me di cuenta que era relacionado con deportes y me agradó más la oferta, porque era combinar las dos cosas que me apasionan, eso fue en el 2021.

David tenía el cabello rosado cuando entró al canal y por eso el apodo que le puso la Chama.

- ¿Y qué le tocaba hacer en Conexión Fútbol?

Cuando entré ya la gráfica estaba hecha, pero después me encargué de toda la parte gráfica de Conexión, de las redes sociales y a Pablo (Guzmán) le gustó como yo trabajaba y ya después me pusieron como jefe de piso durante el programa.

Los primeros días yo me sentía perdidísimo porque nunca había estado en un programa ni sabía cómo se producía, pero ahí me fui acoplando. Yo solo le digo que sí a todo y así fue como poco a poco y por los mismos juegos que había terminé saliendo en pantalla, porque me tocaba meterme a recoger bolas, a ser el árbitro de los partidos y a veces me ponían a jugar con ellos.

- ¿Cómo surgió el apodo de Rosado?

Cuando yo entré estaba la Chama (Carolina Sánchez) entonces si ella no podía jugar un juego, entonces me metían a mí. La misma Chama fue la que me lo puso, porque yo andaba el pelo rosado, de hecho esa fue una de mis preocupaciones cuando entré al canal, porque tenía el pelo rosado, como estábamos en pandemia hice loqueras que nunca había hecho, entonces ella me decía así y a partir de ahí me bautizaron como Rosadito.

LEA MÁS: El programa Conexión Fútbol llega a su fin

- ¿Alguna vez se imaginó que iba a trabajar en televisión?

No; me gustaba, sí, pero no me veía como en tele. Jamás pensaba que iba a llegar a la tele y yo siempre hacía tonteras en redes, aunque no tenía seguidores, simplemente para hacer chingue con mis amigos, pero ahora me toca cuidarme un poco más, porque antes tenía 300 seguidores que eran solo personas que yo conocía y ahora me empezó a seguir gente que ni siquiera conozco, entonces es complicado.

David Meléndez es jugador de primera división de futsala y juega con el equipo de San Isidro de Heredia.

- ¿Qué otras funciones le tocaron tras salir Conexión del aire?

Empecé a enfocarme en las gráficas de deportes, porque siempre se necesitan muchas cosas, en 120 Minutos también, pasé más a la parte como de producción.

Ahora con las semifinales del Mundial de Futsala me mandaron a presentar los partidos de la Selección y a veces me mandan a comentar partidos a radio Monumental también. Yo no soy de hablar mucho y ahí aprendí a hablar más, a sostener una transmisión, entonces es como otro cambio importante en mi carrera.

También, debido a Conexión, el productor de Toros del 6 (Frederick Fallas) me agarró también para hacer pantallas para las corridas y para La Matraca, entonces a veces me piden prestado a deportes para ir a los toros y últimamente hasta me tocó estar en la manga (donde sale el toro en el redondel), por cuestiones de salud de un compañero, entonces también estoy ahí con los toros, los ganaderos. En realidad todo lo que me digan yo siempre digo que sí, porque son experiencias bonitas y uno se vuelve polifacético.

- ¿También está a cargo de la sección Entre cortes de 120 Minutos?

Nosotros queríamos meter algo diferente a 120 y mi idea de la tele es que no tiene que ser tan cerrada o tan estructurada como a veces se maneja y quisimos hacer algo un poco más vacilón que se saliera de lo que comentan en 120 y le propuse la idea a Pablo (Guzmán) y le gustó. Le hice como un demo para ver si lo aceptaba o no y le gustó y ahora todos los días salen los Entre cortes.

En sus tiempos libres le encanta ir a ver atardeceres, cascadas y disfrutar de la playa.

- ¿Qué opina de toda esta experiencia en Repretel?

En realidad creo que es gracias a mi trabajo y esfuerzo que Pablo me ha dado el chance porque soy diseñador gráfico, no soy ni periodista, no soy productor ni nada de eso, pero poco a poco me fueron explotando otras cualidades que yo no sabía que tenía y estoy muy agradecido.

Jugador de primera Solterito Descansar Juega con el equipo de futsala de San Isidro de Heredia y entrena dos veces a la semana por las noches con sus compañeros y el resto de días los combina con el gimnasio. Desde siempre le ha gustado jugar fútbol y mantenerse en forma. Actualmente está soltero y dedicado a su trabajo. Según confesó, en estos momentos no le interesa tener una relación de pareja porque considera que no tiene tiempo para dedicarle a otra persona. Cuando tiene algún tiempo libre le gusta desconectarse de todo e ir a lugares a ver el atardecer, a disfrutar de una buena catarata. Además, de quedarse descansando en su apartamento donde vive solo.