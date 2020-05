Yo soy un profesor empírico, me he desarrollado en la universidad más interesante, que ha sido la de la vida. Estudié Inglés, pero no a nivel universitario, lo que pasa es que me enamoré de la enseñanza y tengo veintinueve años de trabajar en esto y si Dios me deja llegar al 30 de setiembre, cumplo nueve años de trabajar como pulseador con mi academia “Simple ‘n Nice English”.